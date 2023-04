Lula uznal šest rezervací původních obyvatel. Podle jeho předchůdce Bolsonara měli příliš mnoho půdy

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pátek uznal šest rezervací původních obyvatel. Splnil tak svůj předvolební slib o posílení práv domorodé populace a ochraně amazonského pralesa. Jedná se o první uznání rozšíření kmenových teritorií od roku 2018. Lulův ultrapravicový předchůdce Jair Bolsonaro nové rezervace odmítal s tím, že původní obyvatelé mají příliš mnoho půdy, uvedla agentura Reuters. Brasilia 22:26 28. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brazilský prezident Lula da Silva během návštěvy domorodého tábora Terra Livre | Zdroj: Profimedia

Vláda dosud v Brazílii uznala 434 z celkem 730 oblastí, v nichž na půdě předků o rozloze 117 milionů hektarů žije asi 300 etnických skupin. Převážná většina těchto teritorií se nachází v Amazonii. Domorodé komunity, které žijí ve státem neuznaných oblastech, čelí hrozbě nelegálních dřevařů a těžařů zlata, kterých za vlády Bolsonara přibylo.

Lula uznání rezervací oznámil na každoročním setkání se zástupci původních obyvatel v brazilské metropoli. „Nenechám ani jedno domorodé teritorium nechráněné,“ uvedl levicový prezident.

Hoje demarcamos 6 territórios indígenas, um passo importante. Não deixem de se organizar e cobrar. O governo existe para atender os interesses do povo. Tenho certeza que o povo indígena terá orgulho da ministra @GuajajaraSonia e da @JoeniaWapichana na Funai.



: @ricardostuckert pic.twitter.com/nWM2Oxlmlp — Lula (@LulaOficial) April 28, 2023

Představitelé původních etnik po prezidentovi žádali urychlené uznání zbývajících tří stovek oblastí. Ty jsou dávno zmapované, ale na oficiální uznání čekají roky.

Bolsonaro nepovolil

Bolsonaro za své vlády tvrdil, že nikdy nepovolí ani centimetr další země pro rezervace. Tvrdil, že původní obyvatelé mají „příliš mnoho půdy pro příliš málo lidí“ a komerční zemědělství a těžbu plánoval povolit i v uznaných rezervacích.

Představitelé zemědělského sektoru v parlamentu usilují o schválení zákona, který by stanovil termín pro platnost rezervací. Chtějí, aby za chráněná území původních obyvatel byla považována jen ta, která obývali v roce 1988, kdy byla vyhlášena současná brazilská ústava.

Ostatní území, na nichž žijí, by se tak otevřela pro těžbu nerostů a dřeva a chov dobytka, což by znamenalo další kácení amazonského pralesa a zanechalo by desítky tisíc původních obyvatel bez ochrany.

O určení termínu nyní jedná také nejvyšší soud, který by v případu měl rozhodnout v červenci. Kritici opatření namítají, že brát jako rozhodující rok 1988 je nespravedlivé, protože z četných území byli původní obyvatelé vyhnáni za diktatury v letech 1964 až 1985.

„Oblasti původních obyvatel jsou klíčové pro ochranu Amazonie, světovou centrální banku biodiverzity.. Domorodci jsou těmi, kdo její bohatství umí nejlépe chránit,“ uvedl Toerris Jaegger, který vede environmentální organizaci Rainforest Foundation Norway.

V Brazílii žije na 897 000 původních obyvatel ze tří stovek etnických skupin. V zemi existuje na 270 původních jazyků, které ale používá jen zlomek domorodé populace. Nejpočetnějším etnikem jsou Tikunové, kteří tvoří 6,8 procenta domorodé populace, uvádí organizace International Work Group for Indigenous Affairs.