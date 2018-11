Veteránka, bývalá šerifka. Lupe Valdezová se jako první Hispánka chce stát guvernérkou Texasu

Transparenty, billboardy i letáky. Tak to vypadá před volebním úřadem v texaském El Pasu.

Jsou tu vidět jména republikánských politiků, jako třeba současného senátora Teda Cruze. Je tu taky transparent s nápisem Beto O'Rourke a jiný se jménem demokratické političky a kandidátky na guvernérku Lupe Valdezové.

I když Lupe Valdezová není z El Pasa, lidé ji tu znají. Zajímá je její příběh. „Je to veteránka a lesba. A to se řadě lidí tady v Texasu i kvůli jejich konzervativním postojům nemusí líbit. Jestli vyhraje, tak to bude pro Texas skutečně velká změna. Já ji podporuji,“ říká Radiožurnálu 29letý Daniel, který už odvolil, a tak má na tričku samolepku.

Lupe Valdezová pochází z rodiny mexických přistěhovalců. Její rodiče měli celkem osm dětí, ona je z nich nejmladší.

„Je z velmi chudé části San Antonia. Jeden z jejích bývalých učitelů viděl, že má nadání, a tak se dostala na jinou školu. Lupe několikrát popisovala, jak chodila do školy po zabahněných ulicích. Potom se přidala k ozbrojeným silám, vystudovala univerzitu a později se stala šerifkou v Dallasu,“ líčí předsedkyně demokratické pobočky v El Pasu Iliana Holguinová.

„Její rodina byla velmi chudá a hodně cestovali. Na jednom místě zastavili, aby se najedli. Odmítli je ale obsloužit, protože to byli Hispánci. Řekli jim, že jim dají najíst, ale že musejí přijít zadním vchodem. To jejich otec odmítl,“ dodává.

Právě v tomto okrsku se Valdezová stala šerifkou. Příběh Lupe Valdezové připomíná americký sen a řadu lidí na jihu Spojených států inspiruje.

„Nesetkala jsem se s ní, ale sleduji její kampaň. Je velmi zajímavá, mám ji ráda hned od začátku. Je úžasné, že tu je žena a dokonce Latinoameričanka, která usiluje o vedoucí funkci v tomto státě. Je úžasný příklad. Ukazuje, že prosadit se může opravdu každý,“ myslí si 30letá Dorothy Reyesová.

I přes inspirativní příběh to ale Lupe Valdezová bude mít v konzervativně laděném Texasu složité. „Bude to mít ale opravdu těžké. Pokud dobře vím, tak Texas neměl demokratického guvernéra od Ann Richardsové. V dnešní společnosti to bude skutečně těžký boj,“ říká Dorothy Reyesová pro Radiožurnál.

Guvernérem v Texasu je už tři roky republikán Greg Abbott. Demokratický kandidát tu na celostátní úrovni nevyhrál od roku 1994 a Texas je tak už přes dvacet let zatím nedobytnou republikánskou pevností. Úterní volby ukážou, jestli to tak zůstane i nadále.