U libyjského pobřeží se potopila loď se stovkou migrantů. Utonula žena a dítě

U libyjského pobřeží se potopila loď s téměř stovkou migrantů, dva lidé zemřeli, 73 pasažérů se libyjské pobřežní stráži podařilo zachránit. Záchranáři ve vodách Středozemního moře dál pátrají po více než dvou desítkách pohřešovaných. Informovaly o tom v neděli libyjské úřady a Mezinárodní organizace pro migraci. Tripolis 22:21 2. června 2019

Mluvčí libyjské pobřežní stráže Ajúb Kasím uvedl, že migranti měli namířeno k evropským břehům na nafukovacím člunu, který nabíral vodu. Když k němu dorazila pomoc, byl člun bez motoru. Zachránit se podařilo 73 lidí, včetně 25 žen a osmi dětí.

Všichni byli převezeni do uprchlického tábora na předměstí Tripolisu. Podle agentury AFP jsou mezi zachráněnými občané Keni, Pobřeží slonoviny, Nigérie a Súdánu.

Podle Mezinárodní organizace pro migraci bylo ve člunu, který se dostal do potíží poblíž města Karabúlí asi 60 kilometrů východně od Tripolisu, nejméně 95 pasažérů. Pobřežní stráž proto pátrá po asi dvou desítkách pohřešovaných. Dosud objevila dvě mrtvá těla - utonula žena a dítě.

Válečné konflikty

Pobřeží Libye je výchozím bodem, odkud se lidé, kteří z Afriky prchají před válečnými konflikty a chudobou, snaží dostat do Evropy. Při nebezpečné cestě na moři již utonuly tisíce migrantů, zatímco mnoho dalších v Libyi zadrželi a zotročili pašeráci lidí a ozbrojené skupiny. Libyjské úřady ale s pomocí EU zesílily snahy lodě s migranty mířícími do Evropy zastavit.

Od svržení dlouholetého vůdce Muammara Kaddáfího v roce 2011 se Libye nevzpamatovala z chaosu. O vládu kromě mnoha ozbrojených skupin usilují dva kabinety - ten na východě neuznává vládu v Tripolisu, která má podporu OSN.

IOM uvedla, že letos do konce května přes moře do Evropy připlulo 21 301 migrantů. Nejvíce – 10 200 - jich dorazilo do Řecka, dalších 7876 do Španělska. Naopak do Itálie, která byla díky své výhodné geografické poloze v předchozích letech nejčastějším cílem migrantů vyplouvajících z Libye, letos kvůli protiimigrační politice italské vlády zamířilo jen 1561 lidí. Během plavby do Evropy od ledna zemřelo už 519 lidí.