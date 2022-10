ONLINE: Ukrajinci znovuzískali město Lyman. Leží v oblasti, kterou anektovalo Rusko

Ukrajinští vojáci získali strategicky důležité město Lyman v Doněcké oblasti na východě Ukrajiny. Prezident Volodomyr Zelenskyj prohlásil, že město bylo „zcela vyčištěno“, píše agentura Reuters. Ruské ministerstvo obrany v sobotu oznámilo stažení ruských vojsk z tohoto města. Ruský ústavní soud v neděli schválil balík dokumentů o připojení čtyř ukrajinských regionů k Rusku, oznámila agentura TASS. Sledujeme online Moskva 13:59 2. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják ve vesnici Zelene Pole v Doněcké oblasti, zničené ruským ostřelováním | Foto: Dmytro Smoliyenko | Zdroj: Reuters

První informace o znovuzískání města začaly přicházet od sobotního večera. Na konci videozáznamu vojáci shazují ruské vlajky ze střechy místní administrativní budovy a vztyčují místo nich ukrajinskou.

Moskva potvrdila stahování ruských vojáků z Lymanu jen den poté, co ruský prezident Vladimir Putin podepsal smlouvu o připojení Doněcké oblasti, kde město leží, k Rusku.

Ve 12:30 UA Army zcela vyčistila Lyman od rf. pic.twitter.com/Xiaq5WNzCs — Martin Dorazín (@mdorazin) October 2, 2022

V pondělí mají anexi Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti schvalovat ruští poslanci, avizoval list Kommersant na svém webu. Jde přibližně o 15 procent z celkové rozlohy Ukrajiny.

Ruský prezident Vladimir Putin, na jehož rozkaz ruská vojska koncem února vpadla na Ukrajinu, v pátek podepsal smlouvy o připojení čtyř Moskvou okupovaných ukrajinských regionů k Ruské federaci. Šéf Kremlu prohlásil, že Rusko bude anektovaná území hájit „všemi dostupnými prostředky“.

Ztráta Lymanu podle agentury Reuters znamená výrazný problém pro Kreml a jeho plány ovládnout celý průmyslový region Donbas. Rusko město využívalo jako zásobovací a dopravní uzel pro operace na severu Doněcké oblasti. Ruské síly se podle Reuters potenciálně ocitly na pokraji jedné z nejhorších dílčích porážek na Ukrajině.

Server Meduza předpověděl, že ztráta Lymanu by pro Rusko znamenala ohrožení jeho pozic v sousední Luhanské oblasti. Na tento úsek bude muset ruské velení přesunout silné zálohy, které nejspíše chtělo využít na jihu Ukrajiny. Pokud by Moskva takový přesun neučinila, mohla by ztratit značnou část Luhanské oblasti, soudí server Meduza.