Společná pravidla pro vánoční lyžování v Alpách? Itálie zahájila jednání s Německem a Francií

Itálie chce, aby se lyžařská střediska v celých Alpách letos řídila podobnými pravidly. Italští diplomaté kvůli tomu začali jednat se zástupci dalších unijních zemí, především Francií a Německem. Premiér Giuseppe Conte prohlásil, že už spolupracují na přípravě společných evropských pravidel. Podle Conteho znamenají zimní prázdniny v horách riziko šíření nákazy koronavirem. „Dovolené na sněhu si prostě nemůžeme dovolit," uvedl.

Itálie chce podle premiéra Giuseppa Conteho zabránit tomu, aby ve vánočním období lidé ve velkém počtu cestovali mezi jednotlivými zeměmi. Vláda v Římě sama plánuje během Vánoc italská horská střediska zavřít, s čímž nesouhlasí alpští podnikatelé i severoitalské regiony.

„S (německou kancléřkou Angelou) Merkelovou a (francouzským prezidentem Emmanuelem) Macronem pracujeme na společných evropských pravidlech,“ uvedl v pondělí Conte. V úterý o této záležitosti hovořil i s šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou.

Podle italského premiéra znamenají zimní prázdniny v horách výrazné riziko šíření nákazy koronavirem, a to i za předpokladu, že budou na sjezdovkách i vlecích platit přísná hygienická pravidla.

„Vše, co se točí kolem zimních prázdnin, to prostě kontrolovatelné není,“ řekl Conte. „Dovolené na sněhu si prostě nemůžeme dovolit,“ dodal. Sjezdovky by se podle kabinetu měly otevřít nejdříve 10. ledna příštího roku.

Německo svá lyžařská centra chtělo otevřít 13. listopadu. Kvůli šíření koronaviru ale začátek sezóny odložilo na prosinec. Na italský návrh chce odpovědět v nejbližších dnech.

Pokud se velké země dohodnou, budou muset přesvědčit i Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko. Poslední zmíněná země ale své vleky už otevřela.

V současnosti má v Alpách lyžařská střediska v provozu pouze Švýcarsko. V alpské zemí je otevřeno deset areálů, a to včetně Davosu či Zermattu. Starostka švýcarského Zermattu Romy Binerová-Hauserová se už před časem vyjádřila, že lidé čerstvý vzduch na horách potřebují a místní jim lyžování chtějí umožnit i o svátcích.

Agentura Reuters připomněla, že italská alpská střediska utrží ročně kolem 11 miliard eur a celá třetina tržeb připadá právě na období Vánoc a Nového roku.