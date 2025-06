Má se evakuovat celý Teherán, 15 milionů lidí. Dochází benzín, lidé nemají kam jít, říká Čechoíránka

Teheránem otřásly nad ránem další mohutné výbuchy. Izraelská armáda předtím varovala, že bude ostřelovat čtvrť nedaleko letiště Mehrabad. Naopak Izrael prožil klidnější noc. „Civilisté na obou stranách jsou rukojmími režímů, kterým na civilistech nezáleží. Íránci svůj režim nechtějí, protestovali proti němu. A na druhé straně je Benjamin Netanjahu,“ popisuje pro Český rozhlas Plus Širín Nafariehová, česko-íránská filmová režisérka. Praha 22:10 18. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Íránský hasič u budovy v Teheránu, kterou zasáhla jedna z izraelských střel | Foto: Vahid Salemi | Zdroj: ČTK / AP

Jaké informace o dění v Íránu máte?

Žije tam půlka mé rodiny, mám tam tátu, babičku a tety, ty jsou naštěstí teď mimo Teherán. Když oznámili, že se má evakuovat Teherán, tak jeden můj příbuzný stál pět a půl hodiny v zácpě a ta se nepohnula. Situace v Teheránu je teď opravdu strašná, panuje tam velký stres.

Civilisté na obou stranách jsou teď rukojmími dvou režimů, kterým na civilistech nezáleží. Íránští civilisté nepodporují íránský režim, nechtějí ho tam, několikrát proti němu protestovali. Podobně jako Čechoslováci s komunistickým režimem.

Na druhé straně je tu Benjamin Netanjahu, který přišel osvobodit íránský lid, zatímco jim háže rakety na hlavu. Celý svět tomu přiblíží. Přitom na Netanjahua vydal mezinárodní trestní soud zatykač za jeho válečné zločiny v Gaze, za jeho vyhladovění lidí a střílení do davu, který chtěl humanitární pomoc.

Íránská i prozápadní média

Rozumím vašim obavám o rodinu i humanitárním ohledům. Na druhé straně ale slyšíme, že svět se obává íránského jaderného programu. To je také ve hře. Odkud získáváte informace o tom, jak se vyvíjí situace v Íránu? Pokud pominu informace přímo od vašich příbuzných.

Sleduji jak íránskou státní televizi, tak satelitní televize, které vysílají do Íránu ze Západu. Jako třeba BBC Persian, Iran International. V podstatě každý má v Íránu satelit a sleduje zprávy ze Západu.

Teď tam volají lidé jak mimo Írán, tak z Íránu, kteří se třeba bojí o svou rodinu a děti v Teheránu. V Teheránu aktuálně není internet, takže lidé se nemají jak dovolat příbuzným. Dochází benzín.

Nejhorší na tom je, že říkají, že se má vyklidit celý Teherán. Ale ten má 15 milionů obyvatel! Ti lidé nemají kam jít. Íránský režim jim ani nezajistil bunkry. Někteří lidé ve městě jsou političtí vězni a ti také nemají kam utéct.

Situace je opravdu katastrofální a já to sleduju z různých médií, abych měla přehled, co říká režim a co říkají západní média.

Pro vás jsou tyhle informace dostupné. Ale mají šanci obyvatelé Teheránu a Íránu získat informace z nezávislých médií?

Samozřejmě. Satelitní televize vysílají ze Západu, z Anglie nebo z Ameriky, a jsou velmi prozápadní.

Uvažuju o tom spíš v současné bezpečnostní situaci. Jsou i dnes tyto nezávislé zprávy a vůbec jakékoliv zprávy dostupné?

Pro některé samozřejmě ano, tedy pro ty, kteří jsou v bezpečí. Ale jak je to s lidmi, kteří utíkají z Teheránu, to nevím, asi moc ne. Ale ti jsou samozřejmě v telefonickém kontaktu se svými rodinami a příbuznými z jiných měst.

Pěkně děkujeme, pane Trumpe

Teď se mluví hlavně o tom, jak se případně budou v tomto konfliktu angažovat Spojené státy. Dlouho říkaly, že je třeba, aby Írán jednal o svém jaderném programu. Mohly by podle vás Spojené státy přispět ke zklidnění konfliktu?

To opravdu nevím. Spíš mi přijde, že ke konfliktu přispěly. Teď jsem sledovala BBC Persian, která vysílá z Velké Británie. Volala tam jedna paní a říkala: No to vám pěkně děkujeme, pane Trumpe, za to, co jste říkal. Ale co máme dělat my? Kam máme jít? Co máme dělat? S čím máme jít?

Někteří lidé ani nemají auto. Ta situace mi přijde bezvýchodná. Varianta války i varianta íránského režimu je strašná.

