Protestující v Peru blokují přístup k Machu Picchu. Úřady zvažují uzavření památky

Demonstranti v Peru od soboty blokují přístup k jedné z nejznámějších jihoamerických památek, dávnému městu Inků Machu Picchu. Na protest proti novému systému prodeje vstupenek zablokovali železnici vedoucí k památce. Podle cestovních agentur nebyl její provoz dosud obnoven, informovala agentura Reuters. Peruánské úřady zvažují, že by Machu Picchu dočasně uzavřely, uvedla agentura AFP. Lima 10:07 30. ledna 2024

Účastníci demonstrací a stávky, vedené odbory, cestovními kancelářemi a místními obyvateli, kritizují rozhodnutí ministerstva kultury zřídit novou platformu pro prodej vstupenek a využít k online prodeji soukromého zprostředkovatele.

Kritici poukazují na to, že by firma mohla ročně z prodeje získávat až 3,2 milionu dolarů a že by byl regulován počet prodávaných lístků. Tím by klesl počet návštěvníků areálu a také příjmy místních obyvatel zapojených do turistického ruchu.

Kvůli protestním akcím muselo být v sobotu z Machu Picchu evakuováno téměř 700 turistů. Protestující vyzvali úřady, aby z bezpečnostních důvodů památku dočasně uzavřely. Ministerstvo kultury sdělilo, že opatření zvažuje.

Turisty se zájmem o návštěvu legendárního Machu Picchu čeká nová překážka. Místní Peruánci zablokovali železnici, která vede k úpatí posvátného místa Inků. Naposledy zase úřady uzavřely předkolumbovské kultovní město během loňských protivládních protestů. pic.twitter.com/Pf2dhaiYhE — ČT24 (@CT24zive) January 27, 2024

Ministerstvo kultury je přesvědčeno, že je zapotřebí kontrolovat příliv turistů na místo, které je od roku 1983 na seznamu UNESCO. Od tohoto měsíce je povolen vstup 4500 lidí denně. V září Peru dočasně uzavřelo tři části Machu Picchu kvůli zhoršení stavu památky v důsledku příliš vysokého počtu návštěvníků.

Před pandemií covidu-19 Machu Picchu ročně navštívilo na 1,5 milionu turistů. Tento komplex teras a chrámů leží asi 100 kilometrů od někdejšího hlavního města Incké říše Cuzka v nadmořské výšce asi 2400 metrů nad kaňonem řeky Urubamba.

Město, vystavěné z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva, nechal postavit v polovině 15. století panovník Pachacútec Yupanqui. Španělé po dobytí Incké říše v 16. století Machu Picchu neobjevili, našel ho až v roce 1911 Američan Hiram Bingham.