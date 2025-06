Macko: Ukrajina potřebuje měsíčně zničit na 100 ruských raket. Patrioty by vyráběla rychleji než USA

Světová média si kladou otázku, jak možné americké angažmá na Blízkém východě ovlivní válku na Ukrajině. „Úplně klíčovým problémem je velká protiletecká munice, která by částečně mohla směrovat i na Blízký východ. Ale většinu raket, kromě raket do systému THAAD, si Izrael vyrábí sám,“ říká pro Český rozhlas Plus Pavel Macko, bývalý zástupce náčelníka slovenského generálního štábu, který také zastupoval Slovensko v NATO. Rozhovor 19:11 19. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Protivzdušný systém Patriot | Zdroj: Profimedia

Jaké zbraně by případně mohly chybět Ukrajině, pokud se Spojené státy soustředí na Blízký východ? Zmocněnec české vlády pro rekonstrukci Ukrajiny Tomáš Kopečný Českému rozhlasu Plus řekl, že na českou muniční iniciativu nebude mít větší soustředění USA na Blízký východ vůbec žádný efekt, protože do ní od jejího vzniku nepřispívaly.

Ukrajina počítá v každém případě, že podpora ze strany Spojených států může klesnout tak, či onak.

K prvnímu dopadu už nedávno došlo, když americká vláda oznámila, že přesouvá původně slíbené dodávky 20 tisíc protidronových střel APKWS. Ty střely byly původně určené pro Ukrajinu, ale jsou odesílány na Blízký východ.

Pokud jde o širší spektrum, je to spíše politická otázka, zda se pozornost může odklonit (od Ukrajiny) směrem k Blízkému východu.

Většinu munice má Ukrajina z alternativních zdrojů, které se snaží získávat. Klíčovým problémem je velká protiletecká munice, která by částečně mohla směrovat na Blízký východ. Ale většinu raket, kromě raket do systému THAAD, si Izrael vyrábí sám.

Přínos Patriotů

Ukrajinci jednali na summitu G7 s Američany o licenci na výrobu protiraketových střel Patriot. Jak velkým přínosem by to bylo pro ukrajinskou obranu?

Bylo by to zásadní řešení. Protože momentálně ta firma, která vyrábí tyto rakety, dokáže vyprodukovat ročně jen 660 raket. Zvýšilo se to mírně, bylo to 550.

Jenže Ukrajina potřebuje každý měsíc zničit minimálně 100 ruských raket a na to potřebuje dvojnásobek tohoto počtu.

Znamená to, že za čtvrt roku je Ukrajina schopná spotřebovat současnou výrobu těchto raket ze strany Spojených států.

Kdyby jim Američané dali licenci... Ukrajina je přece jen ve vojenském režimu, takže zkrátka umí vyrábět rychleji. Ale je otázka, jestli Američané tuto technologii budou ochotni sdílet.

Rusové mají licenci na výrobu útočných íránských dronů Šáhid. Jak důležité je v tomto kontextu, zda už si všechno dokážou zajistit sami nebo potřebují technologie z Íránu?

Toto je úplně zásadní informace. Technologie na dron Šáhid nebyly až tak komplikované. Rusové to úplně ovládli a tento dron už nemontují jen ze součástek, ale vytvořili i upgrade.

To je dnešní ruský Geran, který je klonem Šáhidu. Teď už létá ve vyšších výškách, má jiný systém navigace, a dokonce má i téměř dvojnásobnou bojovou hlavici. Šáhidu už je podobný jen vizuálně. Rusové v tomto okamžiku nejsou závislí na dodávkách z Íránu. Ani aktuální konflikt zásadně nenaruší systém dodávek a schopnost Rusů útočit na Ukrajinu těmito drony.

‚Německé zapojení’

Na ekonomickém fóru v Petrohradě ruský prezident Vladimir Putin řekl, že kdyby Německo poskytlo Ukrajině střely dlouhého doletu Taurus, bral by to jako přímé německé zapojení do války. Bylo by to pro Ukrajinu významné? Byť zatím nevíme, jak probíhá rozhodování německého kancléře Friedricha Merze.

Nevíme přesně, jak se Němci rozhodnou. Víme, že s raketami Taurus jsou zdrženlivější. Ale samozřejmě argumentace ze strany Ruska je neférová a nemá žádnou oporu v mezinárodním právu, protože přesně to stejné platí i pro rakety kratšího doletu.

Tady je ale potřeba si vzpomenout, že Ukrajina sama už otestovala balistickou raketu Sapsan, která by měla mít dolet až do 500 kilometrů. Je to raketa zem-zem.

Ukrajinci zároveň testují upgrade protilodních střel Neptun i na verzi střely s plochou dráhou letu a také už testují balistické rakety Hrom-2.

Pokud jde o Sapsan, ten už přechází do sériové výroby a je schopný zasahovat cíle do vzdálenosti 500 kilometrů, což je ekvivalent raket Taurus. Zároveň má až 480kilogramovou hlavici, což je téměř dvojnásobek například raket ATACMS.

Navýšení rozpočtu členských zemí Severoatlantické aliance na obranu, to je záměr aktuálního summitu NATO. Má se jednat až o navýšení na pět procent HDP. Podle čerstvého Putinova vyjádření to není pro Rusko hrozbou. Řekl, že je Rusko schopné zastavit i takovou změnu. O čem svědčí tento výrok?

To jsou silácké řeči ze strany Ruska. Je třeba říct, že Rusko už teď vydává 19 procent svého státního rozpočtu, respektive sedm procent HDP, na zbrojení. To jsou viditelné náklady, které jdou přímo do zbraní a do vedení války. Nevíme, jaké jsou další náklady.

Rusko má rozběhnutou vojenskou mašinérii. Je to součástí té širší ruské reflexivní kontroly.

Víme, že Rusko zásadním způsobem modernizovalo jaderný arzenál a pokračuje v tom. Víme, že rozmisťuje nové jaderné zbraně, ať už v Bělorusku nebo to zřejmě tajně dělá i v Kaliningradské oblasti. V tomto okamžiku si zřejmě šetří některé konvenční zbraně na skladě a nepoužívá je všechny na bojišti.

Ale to je dané charakterem bojiště i tím, že momentálně těžká vojenská technika není až tak účinná a je poměrně snadno likvidovatelná množstvím dronů, které jsou dnes na bojišti.