Generál: Černomořská flotila začíná být bojově neúčinná. Recept na ukrajinské drony Rusové nemají

Ukrajině se v noci na úterý podařilo pomocí mořských dronů zničit ruskou hlídkovou loď Sergej Kotov v Černém moři. Oznámila to ukrajinská vojenská rozvědka s tím, že šlo o operaci jedné z jejich speciálních jednotek. Oficiálně zatím Rusko zprávu nekomentovalo. „Černomořská flotila momentálně není rozhodujícím faktorem při vedení války ze strany Ruska," komentuje generál v záloze Pavel Macko. Rozhovor Praha 21:05 5. března 2024

Ukrajinci oznámili zničení této konkrétní lodě už přinejmenším jednou. Dá se tentokrát tato informace ověřit, dá se na ni spolehnout?

Podle všech dostupných informací, vizuálního materiálu, který koluje, i podle neoficiálních komunikací mezi ruskými válečnými zpravodaji byla tato loď definitivně zničena. Poprvé byla poškozena v září 2023, ale nyní došlo k definitivnímu zničení lodě a zřejmě se potopila.

Byly informace o tom, že se snažili zachránit posádku. Část zřejmě i zachránili. Loď dostala zásah na pravoboku, na levoboku i ze zadní části pěti drony, a to je i podle odposlechu radiokomunikace mezi ruskou lodí a námořním centrem velení.

To znamená, že můžeme mít za to, že tentokrát je ta loď už definitivně zničena. Tím pádem si Ukrajinci připsali další úspěch v ničení Černomořské flotily.

Sergej Kotov měla být chloubou ruského námořnictva. Co to bylo za loď?

Je to hlídková loď nebo korveta. Má 94 metrů a je to taková menší doprovodná loď pro velké lodě.

Může působit i blízko břehů, má na palubě vertikální odpalovací zařízení pro střely Kalibr, má rychlopalný víceúčelový kanón, dvoukanón a další zbraňové systémy. Má i možnost vypouštět torpéda.

Těchto lodí měli mít Rusové celkem šest, vyrobili jich čtyři. Jedna z nich je také ještě poškozena a zatím jsou v provozu další dvě.

Poté, co Rusové ztratili Moskvu jako vlajkovou loď, která dělala i velkou protivzdušnou ochranu celé Černomořské flotily, začali umisťovat na tyto lodě i systémy krátkého dosahu Tor. Ale zřejmě to nestačí, protože zatím nenašli Rusové recept na tyto ukrajinské mořské drony, které jsou ukrajinské výroby.

Oslabené námořnictvo

Ukrajina za dva roky vojny s Ruskem potopila nebo vážně poškodila přibližně dvě desítky ruských válečných lodí, dříve už to vedla stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda. Jak vážné jsou to pro Rusko ztráty?

Jsou to dramatické ztráty. Rusko už nedokáže vyrobit námořní blokádu, musí zapomenout, vzhledem k tomu, že ztratilo i několik výsadkových lodí, i na to, že by chtělo udělat nějakou velkou vyloďovací operaci, například při Oděse.

Černomořská flotila momentálně není rozhodujícím faktorem při vedení této války ze strany Ruska. Naopak už mnozí hlásí, že by bylo možná nejlepší tu flotilu evakuovat, protože není nikde v bezpečí, a to kolem celého Krymu.

Ukrajinci si už i troufali zaútočit i na východním pobřeží Černého moře na ruské lodě, takže Rusové mají v tomto velký problém. Ta flotila začíná být bojově neúčinná.

Samozřejmě, mají tam ještě výkonné lodě, mají ponorky, ale to vše Rusové drží daleko od Ukrajiny a daleko od Krymu.

Ukrajinským silám se v noci podařilo zničit osmnáct z 22 ruských dronů vyslaných nad jejich území, nad Ukrajinu. Drony byly zničeny nad Oděskou oblastí na jihu. Jakým útokům momentálně Ukrajina čelí?

Čelí stále stejnému. Na zemi je to jasné, tam se Rusové snaží držet iniciativu a tlačí se nejen u Avdijivky, ale i v celé té oblasti u Kupjansku v Serebrjanském lese. A co se týče těchto útoků raketami a střelami s plochou dráhou letu, respektive drony, tak poslední dobou útočí systematicky na Oděsu.

Chtějí zřejmě opět narušit schopnost Ukrajinců exportovat obilí, neboť Ukrajinci si zřídili vlastní námořní koridor, odtlačili ruskou Černomořskou flotilu. Tak toto je jeden z cílů. Ale jinak Rusové útočí do celé hloubky ukrajinského území.

Snaží se nadále narušovat infrastrukturu a vojenské cíle, častokrát zasahují i civilní objekty, což má demoralizovat ukrajinské obyvatelstvo. Spojitosti se zprávami o opuštění Avdijivky spolu s dalšími věcmi má vyvolat takovou psychózu.