Macron a Stubb jsou k jednání o míru s Putinem skeptičtí. ‚Nedá se mu věřit,‘ míní finský prezident
Francouzský prezident Emmanuel Macron po jednání v Bílém domě vyzval ke zpřísnění sankcí proti Rusku v případě, že jednání o míru na Ukrajině ztroskotají. Podobně finský prezident Alexander Stubb před novináři vyjádřil skepsi ohledně vyhlídek na úspěch mírových rozhovorů se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem, na jehož rozkaz ruská vojska před více než třemi lety vpadla na Ukrajinu.
„Pokud bude tento (mírový) proces odmítnut, všichni se shodujeme na tom, že sankce budou muset být zvýšeny, v každém případě je to postoj, který vyvíjí větší tlak na ruskou stranu,“ řekl francouzský prezident novinářům ve Washingtonu.
Po jednání v USA také uvedl: „Rusko pokračuje ve válce, zintenzivňuje ji, útočí na civilisty. Nedává žádný signál, že chce mír. Zkušenost posledních 15 let nám ukazuje, že když prezident Putin věří, že může zvítězit vojenskou cestou, tak nevyjednává o míru.“
Macron podle agentury AFP také upřesnil, že při jednání v Bílém domě se neprobíraly případné ukrajinské územní ústupky.
„Na toto téma jsme dnes nemluvili, a to ze dvou důvodů: jednak prioritou jsou bezpečnostní záruky a (případné ústupky) by se měly projednávat na dvou a třístranných rozhovorech,“ řekl. Také dodal, že mírová dohoda by neměla obsahovat žádné omezení pro ukrajinskou armádu.
Finský prezident poznamenal, že Trump navrhl bilaterální jednání mezi Putinem a Zelenským, ale ruskému prezidentovi se nedá věřit.
„Putin je málokdy důvěryhodný. Uvidíme, zda se odváží přijít na tato jednání, zda se odváží přistoupit na třístrannou schůzku, anebo se opět snaží získat čas,“ řekl Stubb novinářům.
Rozhovory v Bílém domě byly podle něj „částečně úspěšné“, ale jasné není „nic konkrétního“ o účasti USA na bezpečnostních zárukách pro Ukrajinu.
Zároveň ale také uvedl: „Myslím, že za poslední dva týdny jsme pravděpodobně dosáhli většího pokroku v ukončení této války než za poslední 3,5 roku.“