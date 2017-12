Skokan roku, vášnivý čtenář a prezident. Macron je muž zvyklý hrát hlavní role

Skokan roku - i tak by se dal označit francouzský prezident. Stal se vůbec nejmladší hlavou Francie, od základu vybudoval nové politické hnutí a výraznou měrou ovlivnil a ovlivňuje zahraniční i domácí politiku. Rád hraje fotbal, čte, nepohrdne dobrým červeným vínem a chtěl se stát hercem. Prezident Emmanuel Macron je v čele Francie něco přes půl roku. Paříž 13:39 30. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Francouzský prezident Emmanuel Macron | Zdroj: Reuters

Macron pracoval například jako ministr hospodářství ve vládě exprezidenta Francoise Hollanda. Přesto se ale o prezidentský úřad měli utkat spíš pravicoví kandidáti, jak předvídal třeba senátor Jean-Pierre Raffarin.

Jenže začátkem roku vypukla aféra kolem jednoho z favoritů voleb Francoise Fillona, kterého satirický týdeník Canard Enchainé, obvinil z fiktivního zaměstnávání své manželky. Emmanuel Macron se tak dostal do druhého kola, ve kterém jasně porazil šéfku Národní fronty, Marine Le Penovou.

Už ve svém vítězném projevu před pařížským Louvrem Macron sliboval řadu změn. Řešil třeba reformu občanského zákoníku nebo konec výjimečného stavu ve Francii po teroristických útocích. V zahraniční politice se pak snažil o vytvoření jednotné lybijské vlády a obhajoval pařížskou dohodu o klimatu.

'Zvyklý na hlavní role'

Macron na sebe upoutal pozornost, když použil předvolební slogan amerického prezidenta Donalda Trumpa a namířil ho proti němu. Podle Macronova bývalého spolužáka z gymnázia - Renauda Dartevella - byl Macron už během studií zvyklý na vůdčí role. Vyzkoušel v divadle si jich hned několik.

„Bylo pro něj přirozené být v centru dění. Když jsme po letech shromáždili divadelní představení, zjistili jsme, že hrál jen hlavní role,“ vzpomínal spolužák Dartevell.

Brigitte Trogneux, manželka Emmanuela Macrona, dorazila do Elysejského paláce, aby se zúčastnila slavnostní ceremonie | Zdroj: Reuters

Díky divadlu se Macron poznal i se svou manželkou Brigitte. Ta totiž začátkem devadesátých let vedla divadelní klub, kam docházel i mladý Emmanuel. V knize Les Macrons - Macronovi - se Brigitte svěřuje, že ho nikdy nevnímala jako žáka.

„Vždy jsem byla připravená na všechno. Už je to dvacet let, co jsem s ním připravená na všechno,“ říká s úsměvem první dáma Francie.

O Macronových ambicích mluvil i podnikatel, esejista a politický poradce Alain Minc. „Když jsem mu tehdy položil otázku, co z vás bude za třicet let, tak mi odpověděl, že bude prezidentem. Takže ta odpoveď byla v podstatě špatná, protože v té době už bude bývalým prezidentem," vtipkoval muž, který doporučoval Macrona ještě jako investičního poradce a bankéře Rotschildům.

Tohle spojení s politickými i ekonomickými elitami řada Francouzů Macronovi vyčítá a označují ho proto za prezidenta bohatých a vlivných. Macron se ale tuto kritiku snaží vyvrátit svou prací třeba pro Evropu a Evropskou unii. Právě za ní v květnu dostane cenu Karla Velikého.