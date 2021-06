Tři roky vězení a pokuta až milion korun. Muž, který dal Macronovi facku, křičel heslo francouzských králů

Ve Francii vyšetřují úterní útok na francouzského prezidenta. Emmanuel Macron dostal facku, když se na jihu Francie vítal s lidmi. Policie zadržela dva muže, kterým hrozí vězení a peněžitý trest. Paříž 14:31 9. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezident Emmanuel Macron (v bílé košili) se přiblížil k davu lidí za mobilní bariérou, zamířil k muži s bílou rouškou, zeleným trikem a dlouhými vlasy, chytil ho za předloktí a on mu dal facku | Foto: BFMTV | Zdroj: Reuters

Emmanuel Macron byl na cestě na jihu Francie v malém městečku jménem Tain-l’Hermitage nedaleko Lyonu. Navštívil tam střední hotelovou školu a snažil se tam podpořit celý sektor, který utrpěl velké ztráty po pandemii koronaviru.

Ve městě se přivítal taky s obyvateli. Na videu, které se rozšířilo na sociálních sítích, je vidět, jak se prezident Macron přiblížil k davu lidí za mobilní bariérou, zamířil k muži s bílou rouškou, zeleným trikem a dlouhými vlasy, chytil ho za předloktí a on mu dal facku.

Vykřikl přitom dvě hesla: nejdřív „Montjoie Saint-Denis“, což je válečný pokřik francouzských králů z období dynastie Kapetovců, a pak křičel ještě „A bas la Macronie“, tedy v překladu „Pryč s Macronem“. K Macronovi potom přiskočila ochranka, prezidenta odvedla a útočníka zadržela.

Policisté zadrželi, jak útočníka, tak i muže, který ho prý doprovázel. Podle veřejnoprávní televize France Info se útočník jmenuje Damien T. a jeho komplic Arthur C.

Ani jeden z nich neměl dosud žádné trestní záznamy. Nicméně podle serveru France Info útočník na sociálních sítích podporoval krajně pravicové skupiny. Mimo to je taky vedoucím Asociace historických evropských bojových umění v departementu Drome na jihu Francie.

Až tři roky vězení

Na Instagramu prý dříve zveřejnil svou fotografii, na které je v rytířském oblečení a s dlouhým mečem. To by vysvětlovalo válečný pokřik „Monjoie Saint-Denis“, který se objevoval taky ve filmu Návštěvníci z roku 1993.

Zatím není jasné, proč muž na Macrona napadl. Útočník i jeho doprovod jsou ve vazbě, ve které můžou zůstat maximálně 48 hodin. Vyšetřovatelé by ještě ve středu nebo nejpozději ve čtvrtek měli rozhodnout o soudní kvalifikaci jejich činu. Oběma pachatelům hrozí až tři roky vězení a pokuta v přepočtu přes milion korun.

Elysejský palác v prohlášení uvedl, že neplánuje žádné změny v případě dalších cest prezidenta Emmanuela Macrona. Bývalý člen prezidentské ochranky mezi lety 1994-2014 Pascal Bitot-Panelli televizi France Info řekl, že politici chtějí být co nejblíže lidem a v takových případech vždy existuje riziko.

Francouzští politici reagovali mimořádně jednotně a to napříč politickým spektrem. Premiér Jean Castex útok na prezidenta v Národním shromáždění označil za útok na demokracii: „Demokracie, to je diskuze, dialog, střet názorů, legitimní vyjádření nesouladu. V žádném případě to ale nesmí být násilí, slovní agrese nebo tělesný útok.“

Podobně reagovali i Macronovi odpůrci a političtí rivalové. Útok odsoudila například předsedkyně protiimigračního Národního sdružení Marine Le Penová nebo šéf krajně levicové strany Nepoddajná Francie Jean-Luc Mélenchon.