Anti-Hood Macron. Chudým bere a bohatým dává, hodnotí první rok francouzského prezidenta publicista Brož

„Pan Macron je především lupič a zrádce. Je to anti-Hood, bere chudým a dává bohatým. Zrádce je proto, že se dlouho vyhříval na hrudi svého předchůdce Françoise Hollanda, zatímco připravoval svou prezidentskou kampaň,“ uvedl v pořadu Pro a proti publicista Josef Brož.

Podle něj je Macron nejen prezident asociální a podporovaný těmi bohatšími, ale jak prý řekl sám Hollande, těmi hodně bohatými.

„Macron bourá status veřejných služeb a zároveň ohrožuje jistou míru nezávislosti, kdy společnost rozděluje rovným dílem bohatství, nikoli aby to byla soutěž predátorů,“ kritizoval novinář.

Ten hodnotí Macronovo působení jako především plné velkých gest. „To jsme viděli s přijetím Putina i Trumpa. Zde forma přetlouká obsah... Jistá divadelnost není problém, ale jde o to, aby to, co předvádím, nebylo v rozporu s tím, co říkám,“ kritizuje Macrona Brož.

„A to, co Macron předvedl v americkém Kongresu, kde Donalda Trumpa kritizoval a zároveň ho i objímal, je to rozporuplné,“ zmiňuje publicista.

Impulzy pro evropskou spolupráci

Bývalý velvyslanec ve Francii a Monaku Pavel Fischer by naopak - nejen z hlediska českých zájmů - Emanuela Macrona pochválil. „Dokázal přinést velké impulzy pro evropskou spolupráci, vysoce hodnotím jeho styl jednání s Američany a Ruskem,“ říká neúspěšný kandidát na prezidenta, který už ohlásil zájem dostat se do Senátu.

„Mnohem víc mě zajímá vazba na Rusko. Macron se všemi poctami přivítal ruského prezidenta, ale řekl mu také tvrdé věci stran dezinformací a bezpečnostních záruk, že to bylo sdělení, pod které se musíme podepsat,“ ocenil Macrona.

Bývalý diplomat souhlasí, že je dnes Macron chápán mnohem více jako pravicový prezident. „Veřejné mínění ho vnímá jako prezidenta bohatých,“ souhlasí s Brožem.

Ve své prezidentské kampani sliboval, že nebude ani pravý, ani levý. „Podařilo se mu skutečně vytlačit tradiční politické strany napravo nebo nalevo do zanedbatelných pozic, takže opanoval politický systém.“

„Macron z hlediska Evropy i Francie dělá dobrou práci. Prosazuje reformy, které zmiňovaný François Hollande nedokázal ani zahájit, a na konci svého volebního období nedokázal oslovit ani své voliče,“ konstatoval Pavel Fischer.