Macronova popularita je nejnižší za posledních pět let. Francouzům vadí hlavně důchodová reforma

Francouzský prezident Emmanuel Macron je ve své zemi nejméně populární za posledních pět let. Podporuje ho jen 26 procent Francouzů. Vyplývá to z nového průzkumu společnosti BVA pro stanici RTL. Podle tohoto šetření Francouzi svého prezidenta kritizují hlavně kvůli kontroverzní důchodové reformě. Lidé na Macrona při jeho cestách do regionů pískají a požadují jeho demisi.

Paříž 19:43 21. dubna 2023