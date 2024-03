Odnož Islámského státu stojící za střelbou v Rusku chystala podobné akce také ve Francii, řekl Macron

Odnož teroristické organizace Islámský stát, která se přihlásila k pátečnímu útoku u Moskvy, se v poslední době pokusila spáchat několik podobných akcí také ve Francii. Podle agentury AFP to v pondělí uvedl francouzský prezident Emmanuel Macron. Francie po pátečních událostech v Krasnogorsku u Moskvy, kde zemřelo nejméně 137 lidí, posílila bezpečnostní opatření na nejvyšší stupeň. Paříž 14:14 25. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Policejní hlídka v Paříži po zvýšení bezpečnstních opatření | Foto: Michel Euler | Zdroj: ČTK / AP

„Tato skupina se pokusila spáchat několik akcí také na našem území,“ řekl Macron novinářům při své nynější návštěvě Francouzské Guyany.

Útok v koncertním sále v Moskvě je součástí války se zeměmi, které bojují proti islámu, uvedl IS Číst článek

Spojené státy v pátek uvedly, že mají k dispozici zpravodajské informace, které potvrzují, že k útoku se hlásí Islámský stát-Chorásán, což je afghánská větev této teroristické organizace. Objevila se ve východním Afghánistánu koncem roku 2014 a rychle si získala pověst mimořádně brutálního uskupení, uvedla agentura Reuters.

Ruské úřady v souvislosti s útokem zadržely 11 lidí, včetně čtyř pachatelů, které v neděli soud obvinil z terorismu a uvalil na ně nejméně dvouměsíční vazbu. Ruský prezident Vladimir Putin dříve naznačil jejich spojení s Ukrajinou, Kyjev jakékoli zapojení důrazně popřel. Podle soudu pocházejí čtyři útočníci z Tádžikistánu.

„Navrhli jsme ruským službám a našim partnerům v regionu zvýšenou spolupráci,“ uvedl francouzský prezident při svém příjezdu do Francouzské Guyany.

Macron rovněž vzkázal Rusku, že by bylo „cynické a kontraproduktivní“ snažit se svalovat vinu na Ukrajinu pro něj samotné i pro bezpečnost jeho občanů.

Výjimečná opatření

„K tomuto útoku se přihlásil Islámský stát a informace, které máme k dispozici my, naše (zpravodajské) služby i naši hlavní partneři, skutečně naznačují, že to byl subjekt IS, který tento útok vyvolal,“ řekl Macron.

Francouzský protiteroristický program Vigipirate má tři stupně, přičemž nejvyšší stupeň je aktivován v případě útoku ve Francii či v zahraničí nebo v případě, že je hrozba útoku považována za bezprostřední. Spouští se tak výjimečná bezpečnostní opatření, například zesílené hlídky ozbrojených sil na veřejných místech, jako jsou nádraží, letiště a náboženská místa.

Při páteční střelbě v koncertním sále ve městě Krasnogorsk na západním okraji Moskvy ozbrojenci zabili nejméně 137 lidí, dalších více než 180 je zraněno. K útoku se opakovaně přihlásil IS. Spojené státy před touto hrozbou Rusko varovaly, ale Putin varování veřejně odmítl jako pokus o zastrašování.