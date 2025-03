Doma mu to moc nevychází, v rámci Unie ale přebírá iniciativu. Macron se snaží být evropským lídrem

Zatímco doma mu obliba konstantně klesá a vnitropolitické poměry už delší dobu charakterizuje patová situace, na evropské půdě se francouzský prezident Emmanuel Macron staví do pozice lídra. V Paříži pořádá summity, v rámci společné mírové mise nevylučuje vyslání vojáků na Ukrajinu a jako jeden z prvních státníků jednal s Donaldem Trumpem. Paříž 6:00 8. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emmanuel Macron a Donald Trump při schůzce v Bílém domě | Foto: Shutterstock Editorial | Zdroj: Profimedia

„Upevnil jste si pozici evropského lídra v reakci na nový světový řád,“ vítal Macrona při návštěvě Portugalska koncem minulého týdne tamní premiér Luís Montenegro. Francouzský prezident na to podle listu Le Monde reagoval s tím, že odpověď Spojeným státům nesmí spočívat v „podrobení se“ ani v pozici „spokojeného vazala“.

Když šéf Elysejského paláce po schůzce s Trumpem, jež připadla na 24. února, tedy na třetí výročí ruské invaze na Ukrajinu, opouštěl Bílý dům, byl si dobře vědom, že následující dny a týdny se na vyjednávací ose Kyjev – Evropa – Washington budou nést ve vypjaté atmosféře.

I tak jej ale nejspíše stejně jako mnoho dalších nenapadlo, že se slovní přestřelka mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a viceprezidentem J. D. Vancem na straně jedné s Volodymyrem Zelenským na straně druhé bezprecedentně vyostří na konci února natolik, že ukrajinský prezident z Oválné pracovny předčasně odjede bez avizovaného podpisu dohody o vzácných nerostech a zároveň Trump Zelenského obviní ze zahrávání si se třetí světovou válkou a neprokázání dostatečné vděčnosti za americkou pomoc.

Macron vzápětí nato se Zelenským telefonoval a podobně jako další evropští představitelé zopakoval slova o podpoře. „Myslím, že jsme udělali dobře, když jsme před třemi lety Ukrajině pomohli a Rusko sankcionovali, a že v tom máme pokračovat,“ uvedl. V konkurenci západoevropských politiků vůbec ohledně četnosti prohlášení na podporu Kyjeva vede.

V Evropě je o něm co do vyjednávání mezi Ukrajinou, Spojenými státy a Ruskem slyšet mnohem více než o jiných státnících, ať už nyní směrem k Donaldu Trumpovi, či se začátkem invaze k Vladimiru Putinovi. Jen pár dní před jejím vypuknutím tehdy přijel do Moskvy a návštěvu doteď připomínají záběry jednání u bizarně dlouhého oválného stolu.

Následné pokusy o telefonáty k ničemu nevedly a Macron vůči Rusku začínal zaujímat jestřábí pozici. Za jeho iniciativou pasující jej do role jakéhosi více či méně nepsaného unijního lídra pak stojí hned několik faktorů.

Trumpovo vnímání Evropy

Pokud jde o vztahy s Trumpem, je jednou z mála hlav států, která v čele své země stála již za jeho prvního mandátu. A právě z toho, že „už se tak nějak znají“ a Macronovi se s šéfem Bílého domu daří jednat, aniž by si jej znepřátelil, se francouzský prezident nyní snaží těžit. Ne náhodou se také Trump na svou první a ještě předinaugurační cestu vydal do Paříže na otevření katedrály Notre-Dame a Macrona zase po 20. lednu jako jednoho z prvních státníků přijal ve Washingtonu.

Podle Davida Cadiera vyučujícího mezinárodní vztahy na Collège d’Europe a Sciences Po v Paříži jsou vzájemné vztahy na dobré úrovni, nicméně ne natolik, aby Macron dokázal Trumpovo rozhodování nějak ovlivnit.

„To se podařilo jen málokomu. Trumpova vize mezinárodních vztahů Evropě ponechává jen malý prostor, neboť je založena na poměrech mezi velmocemi, upřednostňování domácí politiky a obchodních aspektech, kde Unii vidí jako protivníka,“ upozorňuje pro iROZHLAS.cz.

Politolog Jan Rovný, rovněž ze Sciences Po, pro sever iROZHLAS.cz stručně shrnuje, že „Trump za sobě rovného nepokládá nikoho“. „Z pohledu Spojených států Evropa v podstatě nemůže být rovnocenná, což je smutné, ale je to tak,“ doplňuje.

Během schůzky Macron Trumpa v jedné chvíli opatrně přerušil a podle výrazu tváře také nepřešel bez povšimnutí, když americký prezident na otázku, zdali by Putina označil za diktátora, odvětil, že taková slova nepoužívá „lehkovážně“. I přes diplomatický tón setkání tedy bylo zřejmé, že propast mezi oběma stranami se v ukrajinské otázce rozhodně nezmenšuje.

V případě uzavření mírové dohody se prezidenti nicméně shodli na možné evropské misi na Ukrajině s tím, že by však vojáci nepůsobili v první linii a pouze zajišťovali dodržování míru. „Jo, (Putin) to přijme. Výslovně jsem se ho na to zeptal a nemá s tím problém,“ prohlásil sebejistě Trump.

„Macronovým cílem bylo pokusit se přesvědčit Trumpa, aby Evropu ve větší míře zapojil do procesu jednání o válce na Ukrajině, nebo aby alespoň více zohlednil evropské perspektivy. Trumpův postoj, který je navíc nad rámec prahnutí po získání ,dohody‘ stále nejasný, to sice nezměnilo, ale alespoň daný pohled připomněl,“ míní Cadier.

Hlasatel evropských postojů

„Macronova značka vychází i z obhajoby ,strategické autonomie‘ Evropy, což mu přidává důvěryhodnost v příslušných diskusích," uvádí v komentáři Paul Cormarie z neziskové analytické organizace RAND. Šéf Elysejského paláce například naznačil, že Evropu by před ruskou hrozbou mohly chránit francouzské jaderné zbraně.

Země rok po začátku plnohodnotné invaze schválila rekordní výdaje na obranu. Bez povšimnutí nezůstává ani fakt, že ačkoli se v čele kabinetu loni vystřídali tři premiéři a jedna premiérka, resort obrany po celou dobu vedl a stále vede Macronův spojenec Sébastian Lecornu.

A právě dlouhotrvající vnitropolitickou patovou situaci v Macronově naopak výraznější evropské pozici nelze vynechávat ze souvislostí.

„V minulých volbách ztratil většinu, a tím pádem není schopen dostatečně ovlivňovat tok vnitřní politiky. Ve francouzské ústavě mu ale ještě zbývá určité privilegium v politice zahraniční. Snažil se o to vždy, nicméně do loňských voleb měl ještě možnost vládu ovlivňovat, což se dramaticky změnilo a v podstatě je jasné, že nyní z domácí politiky potřebuje spíše vystoupit a dát kabinetu prostor k tomu, aby se v menšině snažil přežít. Z ústavního privilegia se tedy věnuje zahraniční politice, na níž se aktivně podílí, a kde je, na rozdíl od domácího oslabení, podle mě pořád brán relativně vážně,“ míní Rovný.

„Macron se paradoxně chopil iniciativy na mezinárodní úrovni, protože je ochromen na domácí scéně,“ píše Cormarie. Podle Cadiera bychom na to ale neměli nahlížet jako na důsledek domácí krize a brát spíše v potaz změny v americké administrativě.

„Tyto dvě oblasti jsou ve Francii zcela oddělené. Spíše to souvisí se změnou paradigmatu americké zahraniční politiky, kterou zřejmě naznačil projev J. D. Vance na Mnichovské bezpečnostní konferenci a telefonát Trumpa s Putinem,“ oponuje politolog. Macron podle něj nestojí o roli prostředníka se Spojenými státy jako spíše o tu koordinátora a hlasatele evropských postojů.

Pařížské summity

Paříž v Evropské unii vždy zastávala místo unijní velmoci po boku Berlína, Říma a dříve Londýna. Velkou Británii však, ačkoli se nyní v otázkách evropské bezpečnosti vrací opět na scénu, z unijního „písečku“ a vůbec vedoucí pozice vyřadil brexit, Německo má krátce po volbách a Itálie je ekonomicky o něco slabší.

Podle Rovného tedy nyní v zásadě nemá kdo jiný jeho roli hrát a Macron navíc podle něj danou iniciativu projevuje již od nástupu do Elysejského paláce v roce 2017.

„V Evropě existují pouze dvě armády, které by mohly potenciálně být schopny se bránit – britská a francouzská. V podstatě to tedy nyní nikdo jiný než Macron být nemůže,“ zamýšlí se.

V souvislosti s hovorem na lince Bílý dům – Kreml a výroky amerických představitelů na Mnichovské bezpečnostní konferenci svolal Macron do Paříže mimořádný summit evropských lídrů. O dva dny později pak uspořádal další, tentokrát online, i s dalšími unijními státy.

„Možná nedošlo k jasným výsledkům kromě potvrzení podpory Ukrajině, mimo jiné proto, že se evropské země neshodly na vyslání vojáků, proces je ale přinejmenším stejně důležitý jako výsledek. Pokud chtějí Evropané být u jednacího stolu, musí vědět, co chtějí a co mohou udělat. Musí jasněji definovat své bezpečnostní zájmy a to, co jsou ochotni ohledně řešení konfliktu akceptovat, a co nikoli,“ uvažuje Cadier.

Francouzská a britská armáda

Právě vyslání francouzských vojáků na Ukrajinu v rámci zajištění bezpečnostních záruk Macron nevyloučil, ostatní účastníci prvního ze dvou pařížských summitů se ale k takovému kroku stavěli spíše vyhýbavě.

Podle Rovného je „slabost Evropy jasná a dlouhodobá“. „Nikoho to úplně nepřekvapilo, ale je trošku zarážející, že v daném momentu takového potenciálního probuzení Evropa dále spí,“ shrnuje výsledek prvního z jednání. Macron měl podle něj hned tam pozvat všechny unijní představitele a spojence včetně Norska, Švýcarska a Spojeného království.

Právě britský premiér Keir Starmer hostil v neděli v Londýně další krizový summit, se Zelenským také podepsal smlouvu o půjčce na podporu ukrajinské obranyschopnosti a byl zároveň tím, kdo Trumpa v Bílém domě po Macronovi následoval.

Jedním z důvodů, proč se s ním setkali právě oni dva, je i zmíněná velitelská úloha britské a francouzské armády v evropské obraně celkově i i v případné mírové misi. Země by v takovém případě měly své kroky koordinovat, vojáků by mohlo být na třicet tisíc.

„Paříž a Londýn musí přispět ke krátkodobému i dlouhodobému řešení a udělat víc pro bezpečnost Ukrajiny i svou vlastní. Vyslání vojáků je v tomto smyslu vzkazem pro Ukrajince i Američany. Položit něco na stůl je způsob, jak se pokusit u něj získat místo. Spatří-li daná iniciativa skutečně světlo světa, Francie a Velká Británie v ní budou mít ústřední roli, a i proto byli Macron a Starmer ve Washingtonu. Nejeli tam však společně, což by mohlo naznačovat, že určitá rivalita o vedení by mezi oběma zeměmi mohla vést k rozepřím,“ uzavírá Cadier.