Macron schovával kokain, zní dezinformace z Ruska. ‚Kapesník, na smrkání,‘ musela vysvětlovat Francie

Francouzský prezident Emmanuel Macron sebral ze stolu balíček s kokainem a strčil si ho před zraky novinářů do kapsy. Aspoň tak popisuje situaci ve vlaku do Kyjeva dezinformace, která se šíří z ruského prostředí. Elysejský palác ale něco takového odmítl. Podle něj šlo pouze o kapesník. Video Paříž/Moskva 13:01 12. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Keir Starmer, francouzský premiér Emmanuel Macron a německý kancléř Friedrich Merz ve vlaku do Kyjeva. Před nimi na stole papírový kapesník | Foto: Christian Liewig/abacapress.com | Zdroj: Reuters

Francouzský premiér Emmanuel Macron vyrazil o víkendu s německým kancléřem Friedrichem Merzem a britským premiérem Keirem Starmerem vlakem z Polska do Kyjeva na setkání lídrů takzvané koalice ochotných.

Trojice státníků si v kupé před zraky novinářů podala ruce, a následně usedla k velkému dřevěnému stolu, kde před Macronem ležel bílý předmět.

Když se lídři posadili, francouzský prezident se na něj letmo podíval, vzal ho do pravé ruky a skryl ho v zaťaté pěsti, aby nebyl vidět na fotografiích. Poté si ho z pravé ruky přendal do levé a strčil do kapsy.

Nemohl ale tušit, že právě tento nevinně vyhlížející moment strhne na internetu vlnu divokých spekulací.

Že Macron při cestě do Kyjeva schovával kokain, naznačila na sociální síti Telegram mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová. Zveřejnila video a fotografie, které soustředí pozornost právě na bílý předmět ležící na stole před Macronem.

„V roce 2022 jsem se zeptala jednoho západního velvyslance: ‚Jak můžete dodávat zbraně nevyrovnanému narkomanovi Zelenskému, vždyť je už roky na kokainu?‘ A dostala jsem odpověď: ‚V EU je to běžné – mnoho lídrů západních států ho bere‘,“ uvedla v příspěvku bez jakýchkoli důkazů Zacharovová.

Elysejský palác ale něco takového na sociální síti X odmítl. „Tohle je kapesník. Na smrkání,“ píše se na jednom ze snímků, kterým Francie musela dezinformaci vyvracet.

„Když je evropská jednota problémem, dezinformace zacházejí tak daleko, že z obyčejného kapesníku dělají drogu,“ uvedl Elysejský palác. „Tyto falešné informace šíří nepřátelé Francie, a to jak v zahraničí, tak i doma. Pozor na manipulaci,“ varoval.

Spojování ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a evropských představitelů s drogami je běžným narativem proruských dezinformací.

Quand l’unité européenne dérange, la désinformation va jusqu’à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Quand l'unité européenne dérange, la désinformation va jusqu'à faire passer un simple mouchoir pour de la drogue.



Cette fausse information est propagée par les ennemis de la France, à l'extérieur comme à l'intérieur. Vigilance face aux manipulations.

Jako Klausova propiska?

Macronovo skrývání kapesníku může připomínat schovávání protokolárního pera někdejším prezidentem Václavem Klausem v Chile. Také to se tehdy stalo hitem internetu. Část lidí se tím bavila, jiní začali posílat propisky na Pražský hrad, některým ale posloužilo pro kritiku Klause.

Na záběrech z roku 2011 byl český prezident vedle svého chilského protějšku Sebastiána Pinery. A zatímco Pinera mluvil k novinářům, Klaus si se zájmem prohlížel protokolární psací nástroj. Poté ho nenápadně zastrčil do kapsy a zaklapl krabičku, z níž ho vyndal.

Video z návštěvy Klause v Chile na serveru YouTube zhlédly miliony lidí. Původně šlo přitom o žert. Jako první ho odvysílala Česká televize v závěru pořadu 168 hodin, tento prostor byl přitom tradičně vyhrazen pro pobavení diváků.

Nešlo navíc o krádež, jak zlí jazykové naznačovali, ale o běžnou praxi, kdy si prezidenti mohou protokolární pero ponechat. Vlnu rozruchu tehdy vyvolal hlavně způsob, jakým si Klaus strčil pero do kapsy.