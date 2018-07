Macron si po summitu NATO pochvaloval ‚zdvořilá jednání‘. Dohodu o vyšších výdajích popřel

Francie zvýší výdaje na obranu na dvě procenta hrubého domácího produktu do roku 2024, řekl ve čtvrtek podle agentury Reuters francouzský prezident Emmanuel Macron na summitu NATO v Bruselu. Soudržnost Severoatlantické aliance je podle něj možná jedině tehdy, když členské země ponesou finanční břímě spravedlivě. Mimo jiné popřel, že by se špičky aliance na schůzce dohodly na zvýšení výdajů na obranu nad dvě procenta HDP. Brusel 14:18 12. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Emmanuel Macron (archivní snímek) | Foto: Raphel Poletti | Zdroj: Reuters

Státy NATO se v roce 2014 domluvily, že do roku 2024 dostanou své obranné výdaje na dvě procenta HDP. Dosud to dohromady s USA splnilo jen osm zemí, Česko mezi nimi není. Francie nyní dává na obranu asi 1,8 procenta HDP. Americký prezident Donald Trump ale ve středu zopakoval, že všichni spojenci musejí nakonec na obranu vydávat čtyři procenta HDP.

Státy NATO se zavázaly zvýšit výdaje na obranu. Jsme velmi šťastní, oznámil na závěr summitu Trump Číst článek

Macron ve čtvrtek podle agentury AP popřel, že by se spojenci na něčem takovém dohodli. „Ve středu bylo vydáno prohlášení. Potvrzuje cíl dvou procent do roku 2024. A to je vše,“ řekla hlava Francie.

Trump podle Macrona dal najevo oddanost Spojených států alianci i přes dříve vyjádřené pochyby. Debata na summitu se nesla v jiném duchu, než by se mohlo zdát z Trumpových kritických tweetů, dodal Macron. „Jednání byla velmi zdvořilá,“ uvedl šéf Elysejského paláce. Trump podle něj nevyhrožoval, že USA alianci opustí.