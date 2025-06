Macron žádá návrat Francouzů z lodě Madleen do vlasti. S dalšími šesti aktivisty jsou drženi v Izraeli

Francouzský prezident Emmanuel Macron požádal izraelské úřady, aby umožnily co nejrychlejší návrat do země šesti francouzským občanům, kteří byli součástí 12členné posádky propalestinských aktivistů na lodi Madleen. Ta měla namířeno s humanitární pomocí přes izraelskou blokádu do Pásma Gazy a v pondělí v noci ji zadržela izraelská armáda. Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na Elysejský palác.

