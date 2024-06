Macronův vabank: Předčasnými volbami chce zastavit Le Penovou, říká Špidla. ‚Je to risk,‘ míní Janyška

Emmanuel Macron v reakci na výsledek eurovoleb rozpustil parlament a poslal Francii k předčasným volbám. Nejistotu pociťují i voliči i politické strany. „Dá se předpokládat, že v parlamentu posílí krajní pravice,“ říká bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janyška. „I na levici se věci koncentrují a posilují,“ upozorňuje expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla (SOCDEM) v pořadu Pro a Proti Českého rozhlasu Plus. Pro a proti Paříž 21:53 17. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kromě nedávné porážky ale Macron zohledňuje i předchozí politickou situaci. Francouzští novináři totiž nedávno odhalili, že na plánu vyhlásit předčasné volby už prezident pracoval dlouho. | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Pozice Emmanuela Macrona a jeho hnutí se průběžně oslabuje, až degraduje, a po takovém úspěchu Le Penové by bylo velmi obtížné udržet stabilitu v Národním shromáždění. Podle mého soudu je to odpovídající reakce,“ říká expremiér a bývalý eurokomisař Vladimír Špidla (SOCDEM).

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jsou předčasné volby geniální tah, který zastaví krajní pravici, nebo nebezpečná hra s osudem Francie? Diskutují publicista Petr Janyška a bývalý premiér Vladimír Špidla.

Francouzský prezident předčasné volby vyhlásil v reakci na vítězství Marine Le Penové a její strany Národní sdružení ve volbách do Evropského parlamentu.

„Macron sice prohlásil, že chce znovu rozdat karty, ale výsledek může být velmi špatný, protože podle různých indicií se dá předpokládat, že v parlamentu posílí krajní pravice,“ předpokládá publicista a bývalý velvyslanec ve Francii Petr Janyška.

Dlouho připravovaný plán

Výsledky ovšem nelze předvídat spolehlivě, protože situace v zemi se velmi rychle mění a do voleb nezbývá moc času. Stejně tak obtížné je srovnávat výsledky eurovoleb s výsledky voleb do parlamentu, protože se liší voličská účast i preference.

„Evropské volby byly pro Macrona záminkou, protože další roky s tím, že Le Penová je vítěz jedněch voleb – a určitě bude velmi systematicky pracovat, aby svoji pozici posílila –, jsou perspektiva, která by po mém soudu nakonec nevedla k žádnému zvlášť dobrému výsledku,“ domnívá se Špidla.

Mbappé varuje před krajní pravicí ve Francii. ‚Váš hlas může něco změnit,‘ posílá mladé k volbám Číst článek

Kromě nedávné porážky ale Macron zohledňuje i předchozí politickou situaci. Francouzští novináři totiž nedávno odhalili, že na plánu vyhlásit předčasné volby už prezident pracoval dlouho.

„Macron nezískal většinu v parlamentu už v roce 2022 a od té doby se mu dařilo stále hůř – ke každému zákonu, který chtěl prosadit, musel vždycky obtížně hledat spojence,“ vysvětluje Janyška. „Takže začal pracovat s malým kroužkem maximálně 10 lidí na projektu předčasných voleb právě proto, aby se situace vyjasnila.“

I tento riskantní krok nakonec může přispět k tomu, že zemi v následujících prezidentských a legislativních volbách neovládne pravice v čele s Marine Le Penovou. Stejně tak ale hrozí, že Macronovo hnutí oslabí.

Problém i řešení v jedné osobě

„Francie je rozštěpená nejenom na pravici a střed, ale i na levici se věci koncentrují a posilují,“ upozorňuje Špidla. „Ale když nic neděláte, tak taky něco děláte. A Macron kalkuluje s tím, že kdyby nedělal nic, tak jeho síla bude erodovat a Le Penová bude postupně posilovat.“

Proti Marine Le Penové a krajní pravici. Desítky tisíc vyšly do francouzských ulic dva týdny před volbami Číst článek

Přesto je možné, že vládu nakonec „macronovci“ sestavovat nebudou.

„Máme tady Macronův tábor, který říká: ‚My jsme střed a stabilita, tak nás volte.‘ Je ale otázka, nakolik budou lidé ochotní to udělat,“ uvažuje Janyška. „Protože Macron tímto říká: ‚Máme tady problém a já jsem jeho řešení.‘ Ale mnoho Francouzů vidí, že Macron sám je problémem.“

Špidla přesto hodnotí prezidentův postup jako odvážný, a to i s ohledem na to, jaký dopad by měla případná výhra Le Penové v prezidentských volbách na Evropskou unii. Nacionalistické tendence vůdčí představitelky jedné z nejvýznamnějších zemí by totiž mohly oslabit celou integraci.

Více si poslechněte v záznamu celé diskuse Pro a proti, audio je v úvodu článku. Moderuje Karolína Koubová.