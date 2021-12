U Madagaskaru havaroval do moře vrtulník. Přežil státní tajemník, plaval 12 hodin k pobřeží

Po úterním pádu vrtulníku u severního pobřeží Madagaskaru se pohřešují dva policisté. Dva další lidé, mezi kterými je třeba i člen vlády, přežili. Státní tajemník pro policii se zachránil díky tomu, že plaval 12 hodin k nejbližšímu břehu. S odvoláním na policejní zdroje o tom informovala agentura AFP. Antananarivo 10:37 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vrtulník vojenského letectva havaroval během záchranných operací s cílem najít pasažéry potopené nákladní lodi | Foto: Ministerstvo obrany Madagaskaru

Vrtulník mířil k místu, kde se v pondělí potopila nákladní loď, jež měla na palubě v rozporu s předpisy 138 cestujících. Podle aktualizovaných zpráv má toto neštěstí 64 mrtvých, po desítkách pohřešovaných se stále pátrá, 50 lidí se podařilo zachránit.

Les recherches continuent, ce soir une autre embarcation vient d’être mise à la mer pour renforcer les recherches des naufragés et des 2 militaires restants, passagers de l’hélicoptère. pic.twitter.com/a3sfjvHBKw — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Ve vrtulníku, který k místu směřoval, byli tři policisté, z nichž jeden byl pilot, a státní tajemník Serge Gellé. Jemu a jednomu z policistů se podařilo vyskočit a oba se zachránili, dva zbývající muži z paluby se pohřešují.

‚Má poslední hodina ještě nenadešla‘

Státního tajemníka a policistu našli na odlišných místech obyvatelé pobřeží na pláži v Mahambu, asi 75 kilometrů od velkého přístavu Toamasina.

„Má poslední hodina ještě nenadešla, děkuji bohu a vesničanům i rybářům z Mahamba,“ řekl na videu sdíleném na sociálních sítích sedmapadesátiletý Gellé. Z lehátka, na němž byl v uniformě, sdělil, že není zraněný, ale je mu zima. „Za 24 hodin budu moci znovu pracovat,“ prohlásil.

♦️Le GDI Serge GELLE, un des passagers de l'hélicoptère accidenté hier a été retrouvé sain et sauf ce matin du côté de Mahambo.

☑️ Les sapeurs sauveteurs de la #4°UPC ont également retrouvé le carcasse de l'hélicoptère au fond de la mer. pic.twitter.com/sP2abwTMwB — Ministère de la Défense Nationale Madagascar (@MDN_Madagascar) December 21, 2021

Policejní generál Zafisambatra Ravoavy o něm řekl, že je to člověk „s vojenskou povahou“. „Vždy usilovně sportoval a pokračoval v tom i jako ministr, je jako třicetiletý mladík, má pevnou morálku. Unášely ho vlny, ale on to nevzdal,“ řekl generál ke Gellého výkonu. Státní tajemník použil polštář ze sedadla vrtulníku jako bóje.

Gellé má za sebou 30 let u policie a do vlády ho v srpnu jmenoval při personálních změnách prezident Andry Rajoelina.

Police zatím nemá informaci o okolnostech, jež vedly k pádu vrtulníku, po dvou pohřešovaných se pátrá.