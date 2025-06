Maďarsko a Slovensko vetovaly zákaz dovozu ruského plynu do EU. Blokaci bude možné přehlasovat

Maďarsko a Slovensko se v pondělí postavily proti plánu zakázat dovoz ruského plynu do Evropské unie. Při jednání unijních ministrů Budapešť a Bratislava zablokovaly společné prohlášení týkající se energetické bezpečnosti. Takzvané závěry Rady EU tak v Lucemburku podpořilo jen 25 členských zemí. Lucemburk/Brusel 19:36 16. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarsko a Slovensko se v pondělí postavily proti plánu zakázat dovoz ruského plynu do Evropské unie (ilustrační foto) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Evropská komise (EK) má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu a zkapalněného zemního plynu (LNG) do EU do konce roku 2027. Plán představila 6. května a podrobnosti by měla zveřejnit toto úterý. Jednotlivá opatření se budou schvalovat kvalifikovanou většinou, blokaci Budapešti a Bratislavy tak bude možné přehlasovat.

‚Nebudeme se vyhýbat konfliktu.‘ Merz pohrozil Slovensku a Maďarsku kvůli blokování opatření EU Číst článek

Kvalifikované většiny je dosaženo, jsou-li současně splněny dvě podmínky: 55 procent členských států hlasuje pro návrh – v praxi to znamená 15 z 27 států - a rovněž návrh podporují členské státy zastupující nejméně 65 procent celkového počtu obyvatel EU.

„Maďarsko vetovalo závěry Rady, které naléhaly na Evropskou komisi, aby pokračovala v plánu na zákaz ruského plynu a ropy,“ napsal na sociální síti X maďarský ministr zahraničí a obchodu Péter Szijjártó, který zemi na pondělním jednání zastupoval.

„Energetická politika je v národní pravomoci a tento plán ohrožuje naši suverenitu a energetickou bezpečnost,“ dodal. Vzhledem k vyhrocení situace na Blízkém východě podle jeho slov navrhovali, aby takový plán vůbec nebyl předložen.

Na zasedání v Lucemburku většina ministrů podle agentury Reuters dala najevo podporu plánu Evropské komise. Někteří nicméně vyjádřili obavy kvůli právním rizikům nebo finančním sankcím za porušení dlouhodobých smluv o plynu.

Eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen následně na tiskové konferenci uvedl, že evropské firmy se budou moci odvolat na vyšší moc a ukončit smlouvy o dovozu ruského plynu, aniž by jim hrozily sankce.

28:44 Ficovo řešení kauzy ruského plynu do EU je nereálné, tvrdí expert. Na zavření plynovodu vydělá Orbán Číst článek

„Máme velmi jasné stanovisko právního týmu komise, které uvádí, že jelikož se bude jednat o zákaz, společnosti se nedostanou do právních problémů. Jedná se o vyšší moc,“ řekl eurokomisař.

Součástí plánu unijní exekutivy je devět konkrétních opatření pro koordinované a postupné ukončení dodávek energií z Ruska. Hovoří se v něm například o tom, že Evropská unie navrhne zákaz uzavírání nových smluv s dodavateli ruského plynu, stávající spotové smlouvy budou zastaveny do konce roku.

Tato opatření podle komise zajistí, že se už do konce letošního roku zbývající dodávky ruského plynu do EU sníží o jednu třetinu. Unijní exekutiva dále navrhne zastavení veškerého zbývajícího dovozu ruského plynu do konce roku 2027.