Neplať za ruskou ropu naší duší, naší ctí, vyzývali účastníci demonstrace v Budapešti Orbána

Asi tisíc lidí v sobotu v Budapešti za deštivého počasí dávalo najevo svoji podporu Ukrajině a vyjadřovalo nesouhlas s politikou maďarského premiéra Viktora Orbána vůči Rusku. Shromáždění svolala facebooková skupina Milion pro svobodu Ukrajiny a vystoupili na něm maďarští a ukrajinští umělci, píše agentura APA. V neděli se v Maďarsku konají parlamentní volby, v nichž se rozhodne, zda Orbán zůstane u moci čtvrté volební období v řadě. Budapešť 18:39 2. dubna 2022

Řečníci z Ukrajiny mluvili o utrpení a obětech, které přináší ruská agrese vůči Ukrajině. „Když z Orbánových úst nezní výrazy soucitu, připomínáme si tady oběti minutou ticha,“ řekl Péter Juhász, organizátor shromáždění a opoziční politik. Další řečníci maďarského premiéra vyzývali, aby za ruský plyn „neplatil naší duší, naší ctí“.

Orbán je dlouhodobě známý svými dobrými vztahy s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Ruskou invazi na Ukrajinu sice odsoudil, vůči šéfovi Kremlu se ale nijak nevymezil. V současné situaci odmítá ukončit odběr energetických surovin z Ruska a ani nynější konflikt nic nezměnil na tom, že ruský Rosatom dostaví maďarskou jadernou elektrárnu Paks. Maďarsko také Ukrajinu nepodpořilo dodávkami zbraní ani nepovolilo, aby byly z jiných zemí převáženy přes jeho území.

APA uvádí, že v době, kdy se konalo shromáždění proti Orbánovi, prošly Budapeští matky z Ukrajiny se svými dětmi. Pochod zorganizovala maďarská pobočka Dětského fondu OSN (UNICEF) a jeho cílem bylo upozornit Maďary na to, jaké zejména děti prožívají trauma v důsledku ruské invaze. Z Ukrajiny do sousedního Maďarska kvůli válečnému konfliktu přišlo několik set tisíc uprchlíků, značná část jich ale pokračuje v cestě do jiných zemí.

Maďarský portál Telex.hu napsal, že veřejnoprávní televize o shromáždění na znamení solidarity s Ukrajinou informovala jako o „demonstraci na podporu války“. Orbánovi kritici i mezinárodní organizace poukazují na to, že maďarská veřejnoprávní média se stala hlásnou tr