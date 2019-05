Nadpoloviční většina pro Fidesz? ‚Orbán mobilizoval voliče, pořád zabírá migrace,‘ vysvětluje politolog

Jaký je recept na úspěch Viktora Orbána? „O evropských fondech v kampani nebyla řeč, hlavním tématem zůstala migrace,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz polsko-maďarský politolog Dominik Héjj z lublinského Středoevropského institutu. Důvod slavit měl s 52 procenty hlavně vládnoucí Fidesz, radovat se ale může i opoziční liberální hnutí Momentum, kterému se ve volbách podařilo uspět vůbec poprvé a přeskočilo i pravicový Jobbik. Rozhovor Budapešť 11:19 28. května 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vypadá to tak, že dokud bude Viktor Orbán v politice, bude vítězit. Je jeho pozice tak neotřesitelná?

Před rokem, když se stal znovu premiérem, řekl, že chce vládnout v Maďarsku do roku 2030. Zatím tomu všechno nasvědčuje. I když ale Fidesz drtivě vyhrál, v roce 2009 měl ještě o jednoho europoslance více, čili letos ještě nejde o úplný rekord.

Dominik Héjj Doktor politologie působí na Středoevropském instutu ve východopolském Lublinu, specializuje se na maďarský politický systém. Je šéfredaktorem polskojazyčného portálu o maďarské politice kropka.hu, publikuje také v polském deníku Gazeta Prawna.

Jak je na tom teď maďarská opozice?

Její situace je velmi zajímavá. Na druhém místě je Demokratická koalice a na třetím je – poprvé v historii – hnutí Momentum. Tomu se přitom před rokem nepodařilo v parlamentních volbách získat mandát. Teď má přes devět procent, což je pro něj velmi dobrý výsledek. Následuje s horším výsledkem koalice socialistů MSZP-Dialog a za nimi je Jobbik, což je v současnosti takový konzervativní střed.

Do parlamentu se naopak nedostala strana Politika může být jiná (LMP), což je pro ni katastrofa. Je to uskupení, které mělo dobrý výsledek v loňských parlamentních volbách, ale vnitřní spory ho dovedly k úpadku, nakonec nepřekročilo volební práh a nezískalo žádný mandát. Skončilo dokonce hůř než recesistická Maďarská strana dvouocasého psa (MKKP).

Spolupracovala nějak opozice před volbami?

To je těžké prokázat. Demokratická koalice, která se dřív vyčlenila ze socialistů, se nakonec stala silnější. Jobbik už také nemůže tvrdit, že je nejsilnější opoziční stranou. Pravděpodobně se to brzy projeví i v průzkumech do parlamentu, byť třeba ne jedna k jedné. Dodnes nevím, jestli spolu opoziční strany spolupracovaly. Objevila se informace o tom, že to zvažují, ale Jobbik se pak rozhodl pro vlastní kandidátku a z koordinované kandidatury nakonec sešlo. Pravděpodobně se plánuje až na komunální volby na podzim.

Čím to je, že byla volební účast tak vysoká?

Před pěti lety byla účast bezmála 29 procent, letos přes 43 procent. Je to důkaz toho, že Fidesz dokázal zmobilizovat svůj elektorát. Orbánova strana oproti roku 2014 získala o 600 000 hlasů navíc, celé opozici přitom dohromady přibylo jen 200 000 hlasů. Angažování a mobilizování voličů jde tak pořád Orbánovi o mnoho lépe.

Jakým tématem Orbán své voliče popoháněl k urnám? Pořád funguje migrace?

Ano, hlavní téma se nezměnilo, čili je to migrace. V Evropském parlamentu podle Fideszu sedí lidé, kteří místo toho, aby řešili například problémy na trhu práce, chtějí příchod migrantů. Že tam sedí liberálové bez křesťanských kořenů, kteří se pokouší o model bez hodnot. Jde tedy o takový směr ochrany tradic, dědictví a náboženství v kontextu pokřivovaného Západu na jedné straně, a na druhé přivádění muslimů. A samozřejmě terorismus.

Například o evropských fondech a podobných tématech v kampani nebyla řeč. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó poukázal na to, že ve dvou státech, se kterými běží procedura podle unijního článku 7 (Maďarsko a Polsko), mají vládnoucí strany dobré výsledky.

Kam teď Fidesz zamíří? Zůstane u evropských lidovců (EPP), nebo se spojí se Salvinim?

Pro Fidesz je pohodlné zůstat v EPP, protože lidovci se určitě v Evropském parlamentu se Zelenými a lidovci dohodnou na koalici. Fidesz by tak dál byl v nejsilnější frakci. Nezdá se mi pravděpodobné, že by byl Salvini schopný vytvořit frakci, která by měla tak velkou sílu. Pro Orbána se toho tedy moc nezměnilo, jemu se i tak vyplácí v EPP zůstat, navíc v situaci, kdy lidovci ve většině zemí ztratili, ale v Maďarsku posílili. Jestli chce být v hlavním proudu, a to on chce být, tohle mu dá jen EPP. Přinejmenším v této chvíli se mi teda nezdá pravděpodobné, že by někam přestoupil.