V Maďarsku začali vyzvedávat potopenou výletní loď, práce zatím komplikovala záplavová voda

Loď Mořská panna se na Dunaji srazila s větší hotelovou lodí Viking Sigyn a během několika vteřin klesla ke dnu. O život přišlo 26 jihokorejských turistů a dva maďarští členové posádky, přičemž po osmi tělech se podle agentury Reuters stále pátrá. Nehodu přežilo sedm lidí.

Dvousettunový jeřáb, který má vrak potopené lodi vyzvednout, byl přistaven u mostu nedaleko budovy maďarského parlamentu již o víkendu. Dosud však záchrannou operaci komplikovala záplavová voda a silné proudy.

V Budapešti našli dvacátou oběť lodního neštěstí. Záchranáři ji objevili 30 kilometrů od místa tragédie Číst článek

Pátrání po obětech

Potápěči pod loď připevnili čtyři kovová lana, s jejichž pomocí má jeřáb vrak vyzdvihnout nad hladinu. Postup však bude pomalý, jelikož loď je 70 stará a není znám rozsah škod způsobených kolizí. Potápěči nyní budou pokračovat v pátrání po těle kapitána a dalších obětech, které možná uvázly v trupu lodi, píše Reuters.

Agentura MTI s odvoláním na inženýra Sándora Götze uvedla, že vrak lodi by se mohl rozlomit, pokud byl poškozen, a že případné rozsáhlé škody na lodi by mohly její vyzvedávání znemožnit. Podle inženýra je pravděpodobné, že ve vraku jsou stále těla dalších pasažérů.

Soud v Budapešti již poslal do vazby ukrajinského kapitána většího plavidla, který je podezřelý, že nehodu zavinil. Za ohrožení lodní dopravy mu hrozí dva až osm let vězení. Agentury informovaly, že 64letý Jurik C. v dubnu řídil loď, jež měla nehodu v Nizozemsku.