Unie odstřihla některé maďarské univerzity od programu Erasmus+. Vadí jí napojení na vládní stranu

Evropská komise odstřihla maďarské univerzity kontrolované vládní stranou Fidesz od vzdělávacího a výzkumného programu Erasmus+. Informuje o tom maďarský deník Népszava. Studenti 21 maďarských univerzit tak mohou přijít o možnost vyjíždět na vzdělávací pobyty do zahraničí. Rozhodnutí souvisí s prosincovým zmrazením části unijních fondů Maďarsku kvůli nedodržování pravidel právního státu. Budapešť 18:09 10. ledna 2023

Důvodem, proč Evropská unie zastavila vyplácení peněz na program Erasmus+, je skutečnost, že 21 univerzit je už dva roky řízeno skrz nadace, v jejichž čele jsou vysoce postavení politici vládní strany Fidesz.

Ministři financí sedmadvacítky dali 15. prosince instrukci, aby Unie nevstupovala do nových finančních dohod s podobnými veřejnými nadacemi v Maďarsku. Evropská komise koncem roku poslala maďarským úřadům dopis, že nemohou dostávat granty z Erasmu+, ani z výzkumného programu Horizon Europe.

Unii vadí, že politici strany Fidesz rozhodují o přidělování veřejných peněz nadacím, ve kterých jsou oni sami zaměstnaní a kde mají rozhodovací pravomoci. Unie to nepovažuje za transparentní a vidí v tom střet zájmů. Studentů, kteří už na Erasmu jsou nebo mají projekt schválený před 15. prosincem, se omezení netýká.

Přes Erasmus do zahraničí vyjíždějí tisíce studentů ročně, kteří se dosud mohli spolehnout i na finanční podporu. Rozhodnutí tak dopadne na maďarské vysoké školství zásadně.

Server Telex cituje maďarského profesora, podle kterého jde o atomovou bombu, která může úroveň univerzit v Maďarsku vrátit o dvacet až třicet let zpátky.

Nadacemi je řízeno 21 univerzit včetně Korvínovy univerzity v Budapešti, univerzity v Miškovci, v Segedínu nebo v Pětikostelí. Podle Evropské komise se do programu Erasmus+ v roce 2020 zapojilo na 22 tisíc maďarských studentů. Nejen do studijních výjezdů, ale i do zahraničních stáží nebo vzdělávání pro dospělé.

Unie je podpořila téměř miliardou korun. Univerzity tak mohou konec programu silně pocítit i ve svých rozpočtech. Například Korvínova univerzita dostala na výzkumné projekty v rámci Horizon Europe za posledních devět let asi 180 milionů korun.

Vláda změnu řízení zváží

Některé univerzity dopady pocítí až časem. Například Semmelweisova univerzita v Budapešti uvedla, že má v tuto chvíli granty na Erasmus+ schválené až do poloviny roku 2024.

Celý nový model řízení univerzit pomocí nadací schválila vláda Viktora Orbána v roce 2021. Údajně přinesl školám víc svobody. Od začátku ale zaznívala i kritika, že změna modelu otevírá prostor pro korupci nebo že omezuje autonomii univerzit.

Maďarská vláda zváží, jestli mají politici v radách dále fungovat. Podle ministra pro regionální rozvoj Tibora Navracsicse jde nicméně o nedorozumění. Tvrdí, že během vyjednávání o kohezních fondech mezi Maďarskem a Evropskou komisí se o obsazování správních rad univerzit politiky v nadacích vůbec nejednalo.

Ministr Navracsics sám předsedá správní radě na Panonské univerzitě a v dalších radách sedí i ministři zahraničí, vnitra nebo financí.

Komise dala najevo, že až dojde k nápravě a s unijními fondy bude zacházeno transparentně, mohou maďarské vysoké školy peníze dál dostávat.

Na celou situaci reagovala i opozice, a to kritikou vlády za management školství. Část opozičních politiků navíc oznámila, že se chystá obrátit na Evropskou komisi s tím, aby za Orbánovu korupční politiku netrestala maďarské studenty.