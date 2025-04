Maďarsko mělo povinnost Netanjahua zatknout, říká expert. Čekala ho ale kapela a červený koberec

Maďarsko rozvinulo před izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem červený koberec. Se všemi poctami včetně kapely a vojáků na koních s meči a bodáky přivítalo politika, na kterého vydal Mezinárodní trestní soud zatykač. Maďarští představitelé vzápětí oznámili, že Budapešť od Mezinárodního trestního soudu odstoupí. Tím, že premiéra nezatknou, porušují vé mezinárodní závazky,“ říká pro Radiožurnál Lubomír Majerčík z Masarykovy univerzity. Budapešť 22:08 3. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér Netanjahu a prezident Orbán v Budapešti | Foto: Attila Kisbenedek | Zdroj: Profimedia

ICC vydal na Netanjahua zatykač kvůli podezření ze spáchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti v palestinském Pásmu Gazy a Maďarsko je signatářem Římského statutu (smlouva, kterou byl zřízen Mezinárodní trestní soud pozn. red.). Přesto však k zatčení nedošlo.

„Dokud je Maďarsko stranou Mezinárodního trestního soudu, jeho vláda má povinnost Netanjahua zatknout,“ říká odborník na mezinárodní právo z Masarykovy univerzity, Lubomír Majerčík. Maďarské odstoupení podle něj v tomto případě nehraje roli.

„To, jestli Maďarsko chce být nadále vázáno Římským statutem, je čistě na něm. Nicméně pokud by opravdu odstoupilo, je ještě další rok těmi pravidly vázáno. Když nějaká vláda odstoupí, ještě rok musí vše dodržovat podle zakládající smlouvy. Čili pokud by dnes chtěli - z důvodu, že odstoupili - premiéra nezatknout, porušují tím své mezinárodní závazky,“ pokračuje Majerčík.

Maďarští představitelé tvrdí, že jejich země sice Římský status ratifikovala, ale nebyl formálně uveden v platnost. Nikdy se podle nich nestal součástí maďarského práva.

„Z pohledu mezinárodního práva toto není relevantní. To je stará zásada mezinárodního práva, že se nelze vymlouvat na své vlastní vnitrostátní právo a používat ho jako důvod nedodržování toho mezinárodního. To se objevuje i ve Vídeňské úmluvě o smlouvách, takže toto (Maďarský argument pozn. red.) nestačí,“ doplňuje.

Sankce

Maďarsku za toto porušení ale nehrozí žádné hmatatelné sankce. Následky jsou zejména otázkou reputace. Všechny smluvní strany se jednou za rok schází a kritizuji země, které spolupracují nedostatečně a nedodržují své závazky.

Izraelského premiéra pozval na návštěvu také pravděpodobně budoucí německý kancléř Fridrich Merz a i on slíbil, že se nemusí obávat zatčení.

„Ta německá pozice (ohledně Netanjahuovy návštěvy pozn. red.) se trochu vyvíjela a mně se zdá, že ta první reakce byla už později zmírněná. Nedovedu si představit, že by v demokracii, kterou Německo bezpochyby je, mohla vláda nařídit policii nebo státnímu zastupitelství, jak má postupovat. Protože policie a státní zastupitelství by měli být nezávislé. U Maďarska mám trochu pochybnosti. Určitě, to určitě vypovídá o erozi respektu k instituci Mezinárodního trestního soudu. A to je jenom k neprospěchu malých zemí, jako jsme my,“ je přesvědčený Majerčík.

Pozici ICC podkopává i nedávné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který chce vůči činitelům Mezinárodního trestního soudu zavést sankce.

„Spojené státy nikdy nebyly smluvní stranou Římského statutu, nebyly vázány Mezinárodním trestním soudem, takový krok jako Maďarsko tedy učinit nemohou. A není to poprvé co představitelé ISS čelí sankcím, protože ty dopadají i na jakékoli americké firmy, které poskytují služby Mezinárodnímu trestnímu soudu. Čili jestli Mezinárodní trestní soud používá maďarské počítače, maďarský software nebo bankovní služby, tak by ty sankce mohly poškodit i tyto právnické osoby a to by mohlo mít nedozírné následky.“

Tyto diskuze také snižují význam zatykače na ruského vůdce Vladimira Putina a vyšetřování zločinů během války na Ukrajině, protože podkopávají legitimitu i akceschopnost Mezinárodního trestního soudu.

„Teď je na smluvních stranách a mezinárodním společenství, kam patříme i my, aby se ohradily a nějak kriticky na to reagovaly. Shodou okolností zrovna ve středu Evropský parlament přijal zprávu o stavu lidských práv ve světě a vyjádřil velmi širokou podporu Mezinárodnímu trestnímu soudu. Čili v tomto by měla EU i česká vláda pokračovat,“ myslí si Majerčík.

ICC zavádí pravidla, která v mezinárodním právním prostoru do určité míry vytváří předvídatelnost. Ta je obzvláště pro menší státy, jako je Česká republika, velice důležitá.