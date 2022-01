Ministr obrany Benkö: Maďarsko nepotřebuje další síly NATO. Situace na Ukrajině zemi neohrožuje

Maďarsko nepovažuje v současné situaci za účelné rozmisťovat na svém území další síly NATO. Podle agentury Interfax to v sobotu rozhlasové stanici Inforadio řekl maďarský ministr obrany Tibor Benkö. Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó v pátek na facebooku sdělil, že USA se obrátily na Budapešť ohledně dočasného umístění amerických jednotek v Maďarsku. Budapešť 19:53 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít NATO oznámilo, že kvůli hrozbě ruské agrese vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Americký prezident Joe Biden v noci na sobotu řekl, že Spojené státy brzy přesunou nevelký počet svých vojáků do východní Evropy a členských zemí NATO kvůli napětí souvisejícímu s Ukrajinou. Do jakých států by měli být přesunuti, ale neupřesnil.

Média nicméně v souvislosti s podobnými informacemi, které se objevily už v předchozích dnech, zmiňují především Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka NATO zvažuje i nasazení vojáků na Slovensku.

Benkö v sobotu však podle Interfaxu prohlásil, že situace kolem Ukrajiny nepředstavuje pro Maďarsko bezprostřední nebezpečí, proto země nepotřebuje další síly NATO.

Dodal také, že podle maďarské armády přesun ruských jednotek podél hranice s Ukrajinou nenasvědčuje tomu, že by Rusko chtělo na Ukrajinu zaútočit.

Obavy z možné invaze na Ukrajinu, u jejíchž hranic má Rusko desetitisíce vojáků, v posledních týdnech vedly ke zvýšení napětí mezi Moskvou a Západem.

USA a další země varovaly, že Rusko bude v případě napadení Ukrajiny čelit tvrdé reakci. NATO také oznámilo, že kvůli hrozbě ruské agrese vysílá další lodě a letadla k posílení obrany východní Evropy.