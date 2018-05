Orbán hrozí zablokováním evropského rozpočtu, vadí mu peníze na migraci

Nepodporuji rozpočet EU, který bere peníze zemědělcům, vědcům a prostředky určené na místní rozvoj a dává je zemím, které přijímají migranty, zdůraznil podle agentury MTI předseda maďarské vlády.

„Domníváme se, že by migrantům neměl připadnout ani jediný cent,“ řekl Orbán s tím, že náklady na řešení migrační krize by měly příslušné země čerpat ze svých vlastních rozpočtů.

Evropská komise navrhla dlouhodobý rozpočet Evropské unie pro roky 2021 až 2027 ve středu. O návrhu komise nyní bude jednat europarlament a jednomyslně se na něm musí shodnout i členské země.

Více peněz na unijní priority

Komise chce v rozpočtu omezit prostředky na společnou zemědělskou politiku asi o pět procent a zhruba o sedm procent na politiku soudržnosti, tedy na fondy, ze kterých čerpá Česká republika i další méně rozvinuté země ze střední a východní části unie.

Naopak posílit plánuje financování priorit, jako je lepší správa hranic a bezpečnost a obrana, ale také investice do výzkumu a inovací, vzdělávání či digitální ekonomiky. V roce 2027 má mít Evropská agentura pro pobřežní a pohraniční stráž (Frontex) k dispozici personál čítající 10 000 lidí.

Podle listu Politico zvýšení výdajů na řešení migrační krize podporují především jihoevropské země, které se nejvíce s touto problematikou potýkají.

Nevole Rakouska i Polska

„Pokud Maďaři rozpočet neschválí, žádný nebude,“ upozornil v pátek Orbán.

Už ve středu dali zástupci některých evropských vlád v prvních reakcích najevo, že v současné podobě je pro ně sedmiletý rozpočtový návrh nepřijatelný. Nizozemský premiér Mark Rutte to odůvodnil příliš velkým nárůstem nizozemských odvodů do evropského rozpočtu. EU menší o Británii musí podle něj znamenat také menší rozpočet.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v navrhovaném rozpočtu vidí pozitivní prvky, ale v současné podobě prý přijatelný není. „Naším cílem musí být, aby se EU po brexitu stala štíhlejší, úspornější a efektivnější,“ napsal na twitteru.

Polsko se postaví proti jakémukoli unijnímu rozpočtovému plánu, který nebude vyváženě přistupovat k potřebám jednotlivých členských států, upozornil náměstek polského ministra zahraničí Konrad Szymański. Plánované snížení rozpočtu na unijní zemědělskou politiku odmítlo i francouzské ministerstvo zemědělství.

Babiš návrh vidí pozitivně

Podle německé vlády poskytuje návrh unijního rozpočtu dobrý základ pro zahájení jednání o budoucnosti přerozdělování peněz v Evropské unii.

Za spravedlivý a vyvážený finanční plán pokládá evropská komisařka pro spravedlnost Věra Jourová. „Jasně jsme se dohodli, že politické zadání pro rozpočet musí být, že nesmí být jasných vítězů a jasných poražených,“ poznamenala Jourová.

Pozitivně ve středu návrh komise hodnotil také český premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). „My jsme rádi, že by ty peníze měly být přesunuty do kohezních zemí. Pozitivní je to, že Evropská unie to vnímá a v rámci kohezní politiky na to budeme mít podstatně větší vliv než doposud,“ uvedl Babiš během návštěvy jižní Moravy.