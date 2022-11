Orbán pod tlakem? Komisi nestačily maďarské protikorupční reformy, nechce uvolnit unijní miliardy

Nedostatečné. Evropská komise ve středu zveřejní hodnotící zprávu, zda obstála maďarská vláda Viktora Orbána se zaváděním reforem, které měly pomoci odblokovat peníze z unijních fondů. Jak serveru iROZHLAS.cz potvrdily tři zdroje blízké jednání, pozice bude negativní. Zůstane však otevřený prostor pro ústupky. Rozhodnutí nyní posoudí členské státy, které budou o jeho přijetí hlasovat na Radě EU. K projednání vyzve české předsednictví. Praha / Brusel 20:00 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský premiér Viktor Orbán | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Kdy se bod „Maďarsko“ dostane na jednání ministrů financí, bude jasné do neděle, sdělilo pro iROZHLAS.cz české ministerstvo financí, které z titulu předsednické země v Radě stanovuje její program.

V předstihu nechtělo komentovat závěry Komise, zdůraznilo, že připouští všechny varianty - projednání na nadcházející schůzce příští úterý i svolání mimořádného zasedání do konce prosince.

„Finální agenda Rady ECOFIN dne 6. prosince 2022 by na základě návrhů Evropské komise a přípravných jednání s členskými státy měla být stanovena do konce tohoto týdne,“ upřesnil vedoucí tiskového oddělení Tomáš Weiss.

K zablokování vyplácení 7,5 miliardy eur z evropských regionálních fondů by mělo dojít kvůli nedostatečným reformám v oblasti právního státu. Komisaři však schválí maďarský plán obnovy potřebný pro uvolnění miliard z mimořádného krizového fondu, což bude podmíněno dalším zlepšením kontroly nad hospodařením s evropskými financemi.

27 úkolů

Unijní exekutiva navrhla zasáhnout proti Maďarsku v září, jak server iROZHLAS.cz informoval zde. Jednalo se o první vyčíslení možných škod na rozpočtu, které EU kvůli problémům se stavem právního státu v zemi vznikly. Stalo se vůbec poprvé, že bylo aktivované řízení v rámci rozpočtové kondicionality, jež podmiňuje přístup k evropským penězům dodržováním zásad právního státu, tedy nezávislou justicí nebo efektivním systémem kontroly čerpání dotací.

Orbánova vláda dostala za úkol přijmout 17 reforem. Ty by podle listu Politico měly být nyní doplněny o deset dalších. Konečných 27 reforem by pak Maďarsko mělo přijímat v časových rozestupech, mohly by tak vzniknout „super milníky“. Mezi další podmínky patří splnění slíbených reforem soudnictví a také přijetí pravidel pro audit a podávání zpráv o fondech EU.

O konečné podobě usnesení rozhodne kvalifikovaná většina na Radě EU reprezentující 55 procent zemí a 65 procent obyvatel unie.

V posledních měsících se spekulovalo o tom, že se Budapešť svými nesouhlasnými kroky snaží přinutit ostatní členy sedmadvacítky k odblokování fondů. Závisí na tom třeba maďarská blokace návrhu na finanční podporu Ukrajině ve výši 18 miliard eur nebo globální dohody o minimální sazbě daně z příjmu právnických osob.

„K vyplacení osmnácti miliard eur je potřeba jednomyslný souhlas všech členských zemí. Viktor Orbán ale souhlas dát nechce, čímž vydírá zbytek Unie, aby souhlasila s penězi pro Maďarsko,“ řekla k tomu ve vysílání Českého rozhlasu zpravodajka Hospodářských novin a Respektu Kateřina Šafaříková.