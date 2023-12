Evropská unie se chystá udělat strašlivou chybu, řekl Orbán. Připojení Ukrajiny opět nepodpoří

Maďarsko se bude držet svého postoje, že Evropská unie nesmí zahájit rozhovory o členství s Ukrajinou, ale měla by místo toho usilovat o strategické partnerství s touto zemí. Podle agentury Reuters to uvedl premiér Viktor Orbán ve středu ve zveřejněném rozhovoru na webu Mandiner. Dále zopakoval, že tato otázka by měla být vyřazena z programu summitu EU na konci tohoto týdne, neboť Maďarsko neschválí zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou.

Budapešť 12:13 13. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít