Maďarsko není proruské, ale pragmatické. Chce hlavně levný plyn, vysvětluje hungarista Balla

Maďarský premiér Viktor Orbán přesvědčivě zvítězil v parlamentních volbách. Vládní strana Fidesz v nich získala přes 53 procent a udržela si ústavní většinu. „Vítězství Fideszu je tak velké, že i opozice v povolebních vyjádřeních říkala, že systém k nim možná nebyl fér, ale vítězství nemohou zpochybnit,“ říká hungarista Petr Balla z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Interview Plus Praha 23:39 4. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Bally Viktor Orbán vždy bude zdůrazňovat to, že pro něj je prvořadý maďarský zájem a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky (Ilustrační foto) | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Balla poukazuje na to, že v zemi působí mise OBSE, která dohlíží na regulérnost voleb a sčítání hlasů. Jiná věc je otázka, nakolik měly všechny strany stejný přístup do médií. Balla ale upozorňuje na to, že v zemi existují i silná opoziční média, která jsou zejména na internetu silnější než ta provládní.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Petr Balla, hungarista z Fakulty sociálních věd UK

„Informace v Maďarsku jsou. Kdo chce, tak se k nim dostává. Je zajímavé, že opozice příliš nevyhrála ani v Budapešti. Rozdíl mezi Fideszem a sjednocenou opozicí byl kolem šesti procent,“ podotýká s tím, že o obyvatelích hlavního města lze těžko tvrdit, že by neměli přístup k informacím.

„Myslím, že spousta lidí volila opozici kvůli tomu, že nechtěli Orbána, ale neměli z toho žádnou velkou radost,“ uvádí s tím, že opoziční strany nyní zřejmě svalí vinu na lídra opozice Pétera Márki-Zaye.

Zatímco Fidesz v kampani sliboval třinácté důchody a další dávky, opozice navrhovala například nepříliš populární zavedení eura. Její lídr navíc v kampani vystupoval velmi neobratně.

Maďarská politoložka: Výsledky voleb jsou pro opozici šok. Fidesz se po dalším triumfu ještě více radikalizuje Číst článek

„Podařilo se mu pozurážet velkou část voličů. Dost často zaznívala taková slova, že Fidesz volí hloupí a nevzdělaní lidé z venkova. A když se snažíte přesvědčit lidi z venkova, tak vám to příliš hlasů nepřinese,“ připomíná akademik.

Není to naše válka

Do kampaně se promítla i ruská agrese vůči Ukrajině, kterou Orbán dokázal využít ve svém hlavním tématu, což byla otázka bezpečnosti a ochrany obyvatel před inflací, globalizací a nyní i válkou.

„Pro Maďarsko je velmi důležitá ekonomická rovina toho konfliktu. Maďarsko má velice výhodnou cenu plynu a Orbán se oprávněně bál, že pokud by vystupoval jinak, tak by se ta cena mohla změnit,“ poznamenává Balla.

‚Naše vítězství je vidět z Měsíce i Bruselu.‘ Orbánův Fidesz slaví čtvrté vítězství v řadě Číst článek

Nyní očekává, že se Maďarsko nebude k válce na Ukrajině tolik vyjadřovat a bude usilovat o opětovné zlepšení vztahů s Polskem, které vůči Rusku prosazuje tvrdou linii.

„Orbán zdůrazňuje, že to není maďarská válka, a pokud by se do ní Maďarsko zapojilo, tak nemůže nic získat, ale může všechno prohrát. Obecně v Maďarsku nejsou byť jen marginální proruské nálady, přístup k Rusku je spíše pragmatický,“ vysvětluje hungarista.

Maďarsko nevylučuje, že je třeba hledat alternativu k ruskému plynu, ale podobně jako třeba Německo zdůrazňuje, že to musí dávat ekonomický smysl. V současnosti prý ale ruský plyn nemá jak nahradit, navíc je dodáván za tak výhodných podmínek, že se těžko najde jiná alternativa.

„Viktor Orbán vždy bude zdůrazňovat to, že pro něj je prvořadý maďarský zájem a konkurenceschopnost maďarské ekonomiky, která stojí i na tom levném plynu,“ uzavírá Balla.