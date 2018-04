Maďarské volby začaly. O Orbánově výsledku rozhodne účast a nerozhodnutí voliči

Maďaři volí svůj parlament na další čtyři roky. Volební místnosti se otevřely v neděli 6 hodin ráno a hlasovat se bude až do 19 hodin. Vítězství v nich by podle průzkumů měl nejspíš obhájit současný premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Od zpravodaje z místa Budapešť 6:22 8. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Příznivci strany Fidesz na posledním volebním mítinku před volbami | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

„V Budapešti je tradičně silná levicová opozice, na severovýchodě země je nejsilnější dříve krajně pravicový Jobbik a vládní Fidesz má převahu na venkově a v menších městech,“ popsal pro Radiožurnál rozložení sil maďarský politolog Áron Varga.

Kolik bude mít Orbán?

Výsledek si ale Varga odhadnout neodvažuje. „Jsou to nejméně předvídatelné volby za posledních 8 let. Fidesz může získat výraznou většinu jen těsně pod současné dvě třetiny, ale většinu i ztratit, i když je to nepravděpodobné.“

Podle předvolebních průzkumů by mohla rozhodnout volební účast, ale i to, jak bude hlasovat třetina voličů, která nebyla rozhodnutá ani týden před volbami. Voleb se může zúčastnit zhruba 7,9 milionu oprávněných voličů.

Předvolební průzkumy dávaly Orbánovým konzervativcům náskok dvaceti až třiceti procentních bodů před opozicí. Ta naopak živí naděje, že ji podpoří voliči, které Orbán unavil svými neustálými výpady proti domnělým nepřátelům maďarského národa i tím, že údajně toleruje rozbujelou korupci ve svém okolí.

MAĎARSKÝ SYSTÉM PARLAMENTNÍCH VOLEB Národní shromáždění je jednokomorový parlament, který sestává ze 199 poslanců (dříve 386) volených na čtyřleté funkční období smíšeným volebním systémem.

je parlament, který sestává ze (dříve 386) volených na funkční období volebním systémem. Upraveny byly jednomandátové volební obvody , kterých je 106 a platí v nich většinový volební systém. Zbývajících 93 poslanců je zvoleno poměrným systémem z republikových kandidátních listin , mandáty jsou přerozděleny stranám přesahujícím klauzuli pěti procent.

, kterých je a platí v nich volební systém. Zbývajících poslanců je zvoleno systémem z , mandáty jsou přerozděleny stranám přesahujícím klauzuli pěti procent. Zákon také zavedl jednokolovou volbu , mandát získává vítěz prvního kola bez ohledu na počet získaných hlasů.

, mandát získává vítěz prvního kola bez ohledu na počet získaných hlasů. Zákon také zrušil limit účasti voličů k uznání platnosti voleb (dříve to bylo 50 procent v prvním kole a 25 procent ve druhém).

voličů k uznání platnosti voleb (dříve to bylo 50 procent v prvním kole a 25 procent ve druhém). Volební právo má i početná skupina etnických Maďarů žijících v zahraničí . Lidem, kteří v Maďarsku nikdy nežili a nemají jeho občanství, stačí zaregistrovat se u státní volební komise a po dobu deseti let mohou korespondenčně volit.

má i početná skupina žijících . Lidem, kteří v Maďarsku nikdy nežili a nemají jeho občanství, stačí zaregistrovat se u státní volební komise a po dobu deseti let mohou korespondenčně volit. Státní volební komise stanovila, že aby se politická strana mohla vůbec zúčastnit voleb, musí postavit svého kandidáta alespoň do čtvrtiny ze všech okrsků a musí kandidovat v každém z deseti maďarských regionů.

Maďarský volební systém se celkově vyznačuje existencí tří složek distribuce mandátů , která se provádí na základě dvou oddělených hlasů odevzdaných voliči. Dvě složky, kde volič odevzdá svůj hlas, se vyznačují svou vzájemnou nezávislostí (princip navrstvení), třetí složka slouží jako korigující prvek obou předchozích složek.

, která se provádí na základě dvou oddělených hlasů odevzdaných voliči. Dvě složky, kde volič odevzdá svůj hlas, se vyznačují svou vzájemnou nezávislostí (princip navrstvení), třetí složka slouží jako korigující prvek obou předchozích složek. Před změnou volebního zákona v roce 2012 existovala složka většinová s dvoukolovým většinovým systémem, který byl nahrazen systémem prosté většinové volby. Poměrná složka na úrovni regionů zůstala zachována, stejně tak celostátní kompenzační úroveň.

existovala složka většinová s dvoukolovým většinovým systémem, který byl nahrazen systémem prosté většinové volby. Poměrná složka na úrovni regionů zůstala zachována, stejně tak celostátní kompenzační úroveň. Maďarský volební systém patří i přes svou nepřehlednost k nejstabilnějším volebním systémům ve středoevropském regionu. Autor: ČTK