Maďarsko před volbami. ‚Orbán se snaží o neutralitu, Putinovo jméno nevyslovuje,‘ říká exdiplomat

Parlamentní volby v Maďarsku se blíží. Už o víkendu občané rozhodnou, jestli zemi dál povede Viktor Orbán a jeho Fidesz. Stávající premiér musí ve finále předvolební kampaně čelit složité situaci kolem války na Ukrajině. „Zhroutila se mu dvanáctiletá politika otevření se na východ,“ shrnuje pro Český rozhlas Plus bohemista a bývalý diplomat György Varga. INTERVIEW PLUS Praha / Budapešť 22:17 28. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Viktor Orbán si proto vybral taktiku co největší distance od konfliktu. „Chce zůstat co nejdál a nijak se neangažovat. Když to trošku přeženu, tak se snaží být neutrální – což je ale v případě členského státu NATO nesmysl,“ říká host Interview Plus.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 György Varga, maďarský bohemista a bývalý diplomat, o nadcházejících parlamentních volbách v Maďarsku

Maďarský premiér tak šikovnými verbálními triky celou situaci relativizuje, upozorňuje Varga: „Ve všeobecnosti sice válku odsuzuje, ale například vůbec nevyslovuje jméno Vladimira Putina.“

„Maďarsku se to nevyplácí,“ hodnotí proruské postoje Orbánovy vlády bývalý diplomat. „Možná že Orbán doufá, že až se situace v Rusku nějak stabilizuje a Putin zůstane u moci, že se to může Fideszu politicky vyplatit, že bude moci zajistit stabilitu v oblasti energetiky. Ale hlavně tam jsou asi velké byznysy Orbánovy skupiny.“

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v závěru svého vystoupení k lídrům na summitu EU obrátil s emotivním osobním vzkazem Viktoru Orbánovi kvůli jeho váhání kolem sankcí. Připomněl mu maďarské dějiny, Mariupol prý ukazuje, že se masové vraždění může opakovat i v 21. stol. pic.twitter.com/diKkBbLYt0 — Viktor Daněk (@ViktorDanek_) March 25, 2022

Orbánův systém

Pokud jde o veřejné mínění, je třeba mít na paměti, že státní a ve velké míře i soukromá média má v rukou vládnoucí Fidesz, připomíná Varga. Proto se obává, že většina Maďarů se například nedostane k projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, v němž ostře promlouval na adresu Viktora Orbána.

Veřejnoprávní televize sice nabídla politickým subjektům prostor ve vysílání, aby informovaly o svém programu, jenže tento prostor má trvat jen pět minut a ve vysílání se neuskuteční ani žádné předvolební debaty.

Varga proto nevidí jako příliš pravděpodobné, že by se opozici mohlo podařit premiéra ve volbách porazit. Tak či onak ale bude muset příští maďarská vláda více spolupracovat v Evropskou unií, protože strategické partnerství s Putinovým Ruskem už nebude možné.

„Pokud bude jiná vláda, tak to bude proevropská politika, to je jasné. A také Orbán bude muset spolupracovat s Unií více než dosud,“ shrnuje Varga.

„Orbán vybudoval za dvanáct let svůj autoritářský státní systém, ve kterém jsou zabetonované nejdůležitější funkce, státní majetek je ‚outsourcovaný‘. A všechno je to zakotveno v Ústavě,“ dodává.

Jak válka na Ukrajině zasáhla dostavbu jaderné elektárny Paks? Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby.