Unijní rozpočet zablokovalo Maďarsko s Polskem. Nechtějí, aby byly finance spojené s vládou práva

Maďarsko a Polsko zablokovaly při pondělním jednání zástupců zemí Evropské unie přijetí rozpočtu na období 2021-2027. Státy nesouhlasí s tím, aby bylo vyplácení peněz z evropských fondů podmíněno dodržováním principů právního státu. Veto dvojice členských zemí se vztahuje jak na plánovaný fond koronavirové pomoci ve výši 750 miliard eur (19,8 bilionu korun), tak i sedmiletý unijní rozpočet ve výši téměř 1,1 bilionu eur (29 bilionů korun). Brusel 17:36 16. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarsko a Polsko nesouhlasí, aby bylo čerpání peněz z fondů podmíněno dodržováním principů právního státu. Na snímku jsou polský premiér Mateusz Morawiecki a maďarský předseda vlády Viktor Orbán | Foto: Francois Lenoir | Zdroj: Reuters

Lídři Maďarska i Polska dávají dlouhodobě najevo, že jim spojení peněz a vlády práva dělá problémy. Německé předsednictví EU chtělo při pondělním jednání velvyslanců členských zemí docílit podporu pro kompromisní návrh rozpočtu a krizového fondu, dohodnutý minulý týden s Evropským parlamentem.

Státy EU a europarlament se dohodly na krizovém balíku. Fond s 50 biliony korun musí země potvrdit Číst článek

Europoslanci stejně jako řada států zejména západní a severní Evropy trvala na tom, aby bylo vyplácení peněz provázané s respektováním demokratických zásad jako je nezávislost soudů nebo svoboda médií.

Zástupci Budapešti a Varšavy však na pondělním jednání oznámili, že dohodu nejsou kvůli zmíněné podmíněnosti podpořit. Pro odklad hlasování se vyjádřilo Slovinsko, ostatní země neměly podle diplomatických zdrojů se schválením balíčku problémy.

Na víceletém rozpočtu se musí členské země shodnout jednomyslně.

Aby mohly začít čerpat peníze z nouzového fondu, musejí zase jejich parlamenty schválit takzvané rozhodnutí o vlastních zdrojích, které zavádí nové zdroje příjmů unijní pokladny. V obou případech tedy může jakákoli země rozhodující krok zablokovat.

Pokud by se rozpočet nepovedlo schválit do konce roku, od ledna by začalo platit provizorium vycházející z letošního rozpočtu. V případě neschválení fondu by unijní země, z nichž se většina potýká s druhou vlnou pandemie, musely zapomenout na výrazné stimuly v době ekonomické krize.

Filip Nerad

@FilipNerad Maďarsko s Polskem vrací úder. Velvyslanci členských zemí nepodpořili vlastní zdroje nového víceletého rozpočtu EU. K nim je potřeba jednomyslnost. Budapešť a Varšava předem varovaly, že pro ně ruku nezvednou, bude-li čerpání peněz svázáno s #RuleOfLaw

twitter.com/SFischer_EU/st… 1 5