Analytik Nerad o spojení dotací a právního státu: Komise to použije nejspíš až po maďarských volbách

Soudní dvůr Evropské unie ve středu zamítl žalobu Maďarska a Polska proti závislosti vyplácení evropských dotací na dodržování principů právního státu. „Evropská komise má teď potvrzeno, že nový nástroj může použít. Pro EU to znamená, že má definitivně k dispozici efektivnější prostředek k postihování členských států, pokud porušují principy vlády práva, které se dotýkají unijního rozpočtu," shrnuje analytik Českého rozhlasu Filip Nerad. Praha 0:10 18. února 2022

Jednotlivá řízení doposud narážela na to, že se Maďarsku a Polsku dařilo rozhodnutí o sankci vzájemně blokovat, připomíná ve vysílání Českého rozhlasu Plus. „Pokud Evropská komise nový mechanismus proti některé zemi spustí, bude už stačit kvalifikovaná většina v Radě Evropské unie.“

Přestože host Tématu dne zaznamenal úvahy spustit řízení bezprostředně po středečním rozsudku, upozorňuje, že za šest týdnů čekají Maďarsko parlamentní volby.

„Pokud by to Evropská komise spustila hned, vstoupila by doprostřed předvolebního soupeření, a tím by mohla volby výrazně ovlivnit.“

Viktor Orbán by zřejmě neváhal rozpoutat silnou antiunijní kampaň, uvažuje Nerad a uznává, že takovému vstupování do vnitřních procesů členských států se Evropská komise snaží vyhýbat. „Spíš bych tedy čekal, že rozhodnutí o spuštění mechanismu nechá až po maďarských volbách, na začátek dubna.“

Pokud k pozastavení evropských peněz směřujících do Maďarska a Polska nakonec dojde, může to mít pro obě země fatální ekonomické dopady, říká Petr Zahradník, expert Evropského hospodářského a sociálního výboru.

Polsko je největším čistým příjemcem evropských dotací. Zhruba 60 procent všech veřejných investic je realizováno ze zdrojů evropského rozpočtu.

A Maďarsko, ačkoliv menší rozlohou, je na unijních penězích závislé ještě víc, podotýká Zahradník s tím, že spolufinancováno je ze zdrojů EU přes 90 procent veřejných projektů v zemi.

„Kdyby došlo k utažení nebo odejmutí částek, tak by to pro obě země mělo ekonomicky fatální dopad – když vezmeme v úvahu, že čerpání unijních peněz v zemích našeho typu představuje zhruba dvě procenta jejich HDP,“ dodává ekonom.

Vondra: Je to šalamounské rozhodnutí

Poslanec Evropského parlamentu Alexandr Vondra (ODS) je však přesvědčen, že výše zmíněné výklady přesahují faktický rámec rozsudku soudního dvora:

„Je to typicky šalamounské rozhodnutí. Rozsudek praví, že cílem kondicionality není trestat státy za porušování principů právního státu, ale pouze chránit peníze daňových poplatků z unijního rozpočtu před ohrožením v důsledku takového počínání.“

Vondra očekává, že Evropská komise tak bude muset velmi přesně dokázat úzkou příčinnou souvislost mezi otázkami právního státu a čerpáním prostředků.

„V tomto smyslu s rozsudkem nemám problém, protože nebude možné peskovat Polsko třeba za to, že mají zákaz interrupcí a dávat to do souvislosti s čerpáním dotací.“

Poslechněte si celý audiozáznam Tématu dne Jana Burdy.

