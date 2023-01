Pozastavení programu Erasmus pro Maďarsko? ‚Potrestání a izolace studentů,‘ komentuje odborník

Maďarským studentům z 21 univerzit hrozí, že se nebudou moci zapojovat do vzdělávacího programu Erasmus+. Evropská komise je dočasně odstřihla. „Studenti, kteří o Erasmus přijdou nejvíce, nejsou děti rodičů z vyšší střední třídy, ale ti z menších měst a venkova. Nemají prostředky na to, aby mohli vycestovat do zahraničí,“ kritizuje rozhodnutí pro iROZHLAS.cz hungarista Oszkár Roginer, projektový manažer Global EU z Institutu EUROPEUM. Rozhovor Budapešť 7:00 14. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarští studenti v minulosti už několikrát protestovali proti zásahům vlády na proti akademii, fotografie z roku 2017 | Zdroj: Profimedia

Co přesně znamená vyřazení Maďarska z programu Erasmus+?

Nejedná se o trvalé vyřazení, pouze o pozastavení do doby, než se vyřeší transparentnost nadací. V praxi to pro rok 2023 nic závažného znamenat nemusí, protože výjezdy v rámci Erasmu a projekty, které byly schváleny před 15. prosincem, proběhnou. Avšak prostředky, které měly být přiděleny v letošním roce, jsou na dobu neurčitou pozastavené. To znamená, že se zastavují výzkumné projekty programu Horizont Evropa a semestrální výjezdy studentů do zahraničí v rámci programu Erasmus+.

Unie odstřihla některé maďarské univerzity od programu Erasmus+. Vadí jí napojení na vládní stranu Číst článek

Co vedlo Evropskou komisi k tomuto kroku?

Vše je součástí jednání o vládě práva, která Tibor Navrancsics (ministr pro místní rozvoj ve vládě Viktora Orbána, poz. red.) vedl s Evropskou komisí v posledních měsících loňského roku. Tento krok však nebyl náhlý. Navrancsics, který je ministrem zodpovědným za regionální rozvoj a rozdělování evropských fondů, uvedl, že Evropská komise neměla námitky proti tomu, aby ve správních radách univerzit zasedali aktivní politici. To však nyní Komise popřela.

Údajně to eurokomisaři sdělili už v listopadu loňského roku a maďarská vláda o tom byla informovaná v prosinci. Bylo tedy jasné, že Komise tento prvek v organizační struktuře kritizovala a maďarští úředníci o tom věděli. Proč nebyla informovaná veřejnost, není jasné.

Přicházejí všichni studenti o možnost rozšířit si obzory v jiných evropských zemích?

Netýká se to všech univerzit, ale ty největší budou rozhodnutím ovlivněny. Studenti, kteří o Erasmus přijdou nejvíce, nejsou děti rodičů z vyšší střední třídy nebo střední třídy z Budapešti, ale z menších měst a venkova. Ti rozhodně nemají prostředky na to, aby mohli vycestovat do zahraničí, získat zahraniční zkušenosti, navázat kontakty se svými vrstevníky a pracovat na svých jazykových znalostech. Takže by to bohužel znamenalo potrestání a izolaci studentské populace, která je už tak v dosti nejistém postavení.

Pro Maďary je Evropská unie ‚boxovací pytel‘. Orbán už léta předvádí dvojí hru, neustává a přitvrzuje Číst článek

Pokud bude toto pozastavení pokračovat, rozhodně to zúží jejich možnosti na trhu práce. Z hlediska rozsahu by se jich jen za jediný rok mohlo nashromáždit na několik tisíc. Vzhledem k tomu, že poměrně velká část těchto studentů začala studovat v době pandemie a trávila čas doma na kurzech ZOOM, bude mezinárodní zkušenost, která je dnes tak zásadní, v jejich případě marginální.

Ignorace státními médii

Jak reagovali voliči vládní strany Fidesz v porovnání s voliči opozice?

To zatím nevíme. Dochází k určitému drobení voličů Fideszu, ale ne ve prospěch opozičních stran. Ti se stali pouze nerozhodnými. To však není důsledek tohoto, ale spíše celkové energetické krize, inflace, nízkých mezd, protestů učitelů atd.

Zatímco nezávislá média tuto zprávu zachytila, státní rozhlas a televize, které dominují zpravodajskému obsahu, se o tématu téměř nezmiňují, takže jejich posluchači nejsou o rozsahu problému informováni.

Katalin Halmai

@eublogo Hungarian universities run by public interest trusts will not receive any new funding from the EU-funded #Erasmus exchange programme and the #Horizon Europe research programme, @Népszava reports. This is part of the decision taken under the #ruleOfLaw conditionality procedure 2/1 73 288

Kopíruje reakce premiéra Viktora Orbána jeho předchozí vyjádření na adresu EU? Nesou se jeho komentáře ve smyslu, že je to opět vina Bruselu a Maďarsko na to doplácí?

Z Orbánovy strany zatím nezazněl žádný komentář a ze strany vlády jen málo. Navrancsics byl prakticky jediný, kdo se snažil orientovat v chaosu, který vznikl. I on je však opatrný.

Co by Maďarsko muselo udělat, aby to pozastavení programů Erasmus+ bylo skutečně krátkodobé?

Evropská komise se vyjádřila poměrně jasně: že nesouhlasí s tím, aby aktivní politici obsazovali pozice v nadacích rozhodujících o rozdělování financí pro programy Erasmus. Patří mezi ně vysoce postavení aktivní úředníci, jako je Péter Szíjjártó, ministr zahraničních věcí na Széchenyi István University v Györu, ministryně spravedlnosti Judit Vargaová na univerzitě v Miskolci nebo sám Navrancsics, který zasedá ve správní radě Pannon University ve Veszprému. To je jen několik příkladů, nemluvě o stále aktivních, ale méně významných státních úřednících spjatých s Fidesz. Podle lhůt Komise by tyto otázky měly být vyřešeny do března 2023.