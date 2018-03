'Mají podobný přístup.' Migraci budeme koordinovat s Rakouskem a Itálií, plánuje Maďarsko

Maďarsko usiluje o těsnější koordinaci uprchlické politiky s Rakouskem a Itálií poté, co v tamních volbách posílily protiimigrační strany. Řekl to v pondělí v rozhovoru s agenturou Reuters maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, podle něhož tak má být rozšířena aliance unijních států zaměřená na vnitřní bezpečnost. Budapešť 21:50 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Maďarský ministr zahraničních věcí Péter Szijjártó (archivní foto) | Foto: Reuters

Šéf maďarské diplomacie řekl, že přístup, jaký k migraci zaujímají rakouská a italská vláda, je velmi podobný tomu, jaký mají středoevropské země. „Takže je zjevné, že spolu budeme v budoucnu spolupracovat,“ řekl Szijjártó.

'Oligarchové využívají unii jako pokladnu.' Europoslanci jsou znepokojeni čerpáním dotací v Maďarsku Číst článek

„Není to nic proti západní části Evropy, je to proti migraci a je to ve prospěch našich zájmů, protože my klademe bezpečnost na první místo,“ prohlásil ministr ve vládě premiéra Viktora Orbána a člen jeho pravicové strany Fidesz.

Agentura Reuters v té souvislosti připomíná, že Maďarsko a jeho sousedé z visegrádské skupiny, tedy Česko, Polsko a Slovensko, odmítají přijímat muslimské uprchlíky s poukazem na obavy o bezpečnost a přání zachovat tradiční křesťanský charakter společnosti.

Szijjártó řekl, že visegrádské státy nechystají skupinu V4 rozšiřovat, ale to by podle něj nemělo bránit těsnějším vztahům s podobně smýšlejícími zeměmi. „Rozhodně bychom chtěli mít těsnější a efektivnější spolupráci s Rakouskem a samozřejmě snad i s příští italskou vládou,“ poznamenal.

Zaměříme se na prevenci migrace, plánuje Rakousko

Rakouský kancléř Sebastian Kurz minulý pátek řekl, že chce rakouského předsednictví v EU v druhé polovině tohoto roku využít k zaměření pozornosti bloku na předcházení budoucím imigračním vlnám, místo toho, aby trval na přerozdělování uprchlíků. Na konci ledna lidovecký (ÖVP) šéf rakouské vlády po setkání s Orbánem rovněž slíbil těsnější spolupráci s Maďarskem.

Orbán patří v EU mezi politiky s nejvyhraněnějšími názory na migraci a silnou protiimigrační rétoriku uplatňuje i v kampani před maďarskými parlamentními volbami, které se uskuteční 8. dubna. Orbán v nich bude usilovat o možnost stanout v čele vlády ve třetím volebním období po sobě.

Rakousko nebo Itálie už mají volby za sebou. V těch rakouských loni v říjnu uspěla i protiimigrační Svobodná strana Rakouska (FPÖ), která vytvořila vládní koalici s vítěznými lidovci. I ti v kampani vystupovali s poměrně ostrou protiimigrační rétorikou.

Italské volby předminulý víkend vyhrála středopravá koalice, v níž jsou nejvýraznějšími silami strana Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho a protiimigrační a euroskeptická Liga severu. Nejsilnější samostatnou italskou stranou je však populistické protestní Hnutí pěti hvězd (M5S).