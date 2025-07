Maďarsko se díky Číně má stát bateriovou velmocí. Nemá k tomu ale podmínky a zdroje, míní odbornice

V létě 2022 přišel maďarský premiér Viktor Orbán s plánem udělat ze země lídra ve výrobě baterií do elektromobilů. Povedlo se, Maďarsko se brzy stane třetím největším výrobcem baterií na světě. Má to ale háček. Podle tamní ekonomky Ágnes Szunomár země nemá k výrobě dostatek vody, pracovní síly ani surovin. „Může to mít politické dopady,“ říká pro iROZHLAS.cz. Budapešť 7:00 6. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stavba továrny čínské firmy CATL na baterie do elektroaut v maďarském městě Debrecín | Foto: ATTILA KISBENEDEK / AFP / AFP | Zdroj: Profimedia

V Maďarsku stojí nebo brzy bude stát 36 továren na baterie do elektromobilů. Zatím nejsou všechny v provozu, země je proto čtvrtým největším producentem baterií. Postupně, jak budou výrobny dokončovány, ale země přeskočí Německo a stane se třetím největším výrobcem. Suverénním lídrem v této oblasti je jinak Čína a na druhém místě jsou Spojené státy.

„Na jednu stranu to bylo rozhodnutí maďarské vlády,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz tento vývoj místní ekonomka Ágnes Szunomár, která se zaměřuje na činnost Číny ve střední a východní Evropě. Země má dokonce národní bateriovou strategii, která má za cíl udělat z Maďarska jednu z nejdůležitějších výroben baterií na světě.

Vliv má kromě toho ale i zahraniční pomoc. „Číňané a Jihokorejci se snaží stát se kompetitivními výrobci na evropském trhu, aby mohli dodávat baterie německým nebo i svým vlastním výrobcům aut. Tyto dva cíle se potkávají v Maďarsku,“ popsala analytička na konferenci CEEasia Forum organizované think-tankem CEIAS. Aby maďarská vláda výrobce do země nalákala, nabízí jim i daňové úlevy.

Například čínská firma CATL, jako největší výrobce baterií na světě, dostane odpuštěno 800 milionů eur na daních (v přepočtu téměř 20 miliard korun). Firma celkově investuje do výstavby továrny 7,3 miliardy eur (180,5 miliardy korun), píše stanice BBC. Úlevy tak překonají deset procent celkové investice.

Vládní podpora žádaného průmyslu však podle Szunomár nezohledňuje místní podmínky. „Zní to dobře, ale ve skutečnosti nemáme potřebné suroviny, energetické zdroje, nemáme dostatek vody, což je pro produkci baterií nezbytné, a nemáme ani dostatek pracovních sil,“ vyjmenovává.

To si uvědomují i lidé z obcí, kde mají výrobny baterií vyrůst, kteří se ale ani nemohou zapojit do rozhodování, zda továrnu ve svém sousedství chtějí, nebo ne. Což už vyvolalo protesty napříč zemí. Szunomár se domnívá, že ve volbách příští rok proto může Orbánova strana Fidesz přijít o hlasy voličů.

Nejdřív kritika, nyní Fidesz migranty shání

Své tvrzení zakládá na rozporu mezi tím, co Fidesz, který je dlouhodobě u moci, dělal v minulosti a co dělá nyní. Kvůli nízké nezaměstnanosti, která se mezi letošním březnem a květnem držela na 4,3 procentech, jak uvádí finanční skupina ING, má země nedostatek pracovní síly, která by mohla v továrnách pracovat. Jen ve vznikající továrně čínské společnosti CATL bude potřeba 9000 zaměstnanců.

Pracovní sílu proto shání vládnoucí strana Fidesz v zahraničí, převážně v jihovýchodní Asii. V roce 2015, kdy v Evropě a hlavně právě v Maďarsku vrcholila uprchlická krize, stavěla ale na hranicích ploty. Jedním z jejích sloganů je dodnes „Pryč s migranty“.

„Pokoušeli se vytrénovat celou společnost na to, že migranti jsou nebezpeční, a nyní ta stejná vláda zve do země migranty,“ popisuje ekonomka krok, kterému maďarská společnost nerozumí.

Environmentální dopady

Hlavním důvodem nespokojenosti veřejnosti jsou ale obavy o dopady výroby baterií do elektromobilů na životní prostředí a na zdraví obyvatel. Už v minulosti znečistily prostředí dvě továrny – ve výrobně elektrobaterií jihokorejského Samsungu byli zaměstnanci vystaveni škodlivé úrovni karcinogenů spojených se závažnými zdravotními problémy, píše server Rest of World.

Druhý případ se stal v čínské továrně na výrobu autodílů do elektromobilů Halms, která leží nedaleko města Debrecín na východě země. V roce 2023 vypustila kontaminovanou vodu do běžného odpadního kanálu.

Následně vzniklo několik civilních hnutí, což je podle Szunomár v zemi nebývalý politický a sociální koncept. Protestovaly proti továrnám i výstavbě nových. Na nátlak veřejnosti nakonec byly společnostem uloženy pokuty. Odezva byla však nedostatečná, domnívá se Szunomár.

„Problém nebylo samotné znečištění, ale to, že maďarské úřady neodpověděly na případy znečištění správně a penále bylo velmi nízké. Oficiálně měly továrny kvůli znečištění zavřít, ale to by šlo proti bateriové strategii maďarské vlády,“ líčí Szunomár.

Dalším problémem je nedostatek vody, která je k výrobě baterií potřebná. U města Debrecín, kde se podle BBC kvůli klimatické změně snižuje počet deštivých dní a mizí i podpovrchová voda, bude v budoucnu stát již zmiňovaná čínská továrna CATL. I v tomto městě, které je tradiční baštou strany Fidesz, se proto vyrazilo na protest do ulic.

„Problém není vyloženě to, čemu budou čelit firmy, ale čemu budou čelit místní. Je možné, že voda postačí pro továrny, ale už jí nebude dostatek pro místní,“ líčí jednu z obav Szunomár.

Budoucnost

Do procesu by mohla vstoupit i Evropská unie, Szunomár si ale není jistá, jakou formou by k tomu mohlo dojít. Podle ní se v maďarském případě tříští dva principy, kterých se EU drží. Prvním je snaha o derisking, snížení rizika, a tím pádem i upuštění od čínských investic spojených s bateriovým průmyslem. Druhým je Green Deal, který se snaží snížit emise skleníkových plynů, a proto podporuje elektromobilitu.

„Pro elektrická auta potřebujete baterie a evropské baterie zatím nejsou natolik silné a inovativní. Několik let potrvá, než evropské firmy vyrobí něco podobného k už dostupným jihokorejským a čínským bateriím,“ líčí maďarská ekonomka. „Znamená to, že potřebují čínské baterie nyní.”

Řešení by mohl přinést evropský Akční plán pro automobilitu, který podporuje výrobu baterií, zároveň ale požaduje využívání lokálních zdrojů, píše server CHOICE. Do výroby by se měly víc zapojit i místní firmy.

„Pokud bude evropský proces rozhodování rychlý, tak pravděpodobně budeme mít čas jednat. Čínští i jihokorejští výrobci by museli minimálně spolupracovat,“ domnívá se Szunomár.

Změna by mohla nastat, i pokud by volby v příštím roce vyhrála strana Respekt a svoboda (TISZA), která je nyní v opozici a v polovině června už vedla v průzkumech veřejného mínění nad vládním Fideszem o 15 procent, píše agentura Reuters. Smlouvy by zůstaly v platnosti, politici ale mluví o tom, že by nově vyjednali některé podmínky.

„Teď se děje to, že máme legislativu, ale nepoužíváme ji. Rozdíl potenciálně jiné vlády by byl v tom, že by více zatlačila proti znečišťujícím aktivitám,“ domnívá se Szunomár.