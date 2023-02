Pokud Rusko zvítězí, Maďarsko nás může územně ohrozit, obává se slovenský ministr zahraničí

Bek: Unijní lídři na summitu další balíček sankcí ani pomoci nezabalí. Vyšlou ale signály pro Komisi

Mezi body summitu by měla patřit například jednání o vstupu Ukrajiny do jednotného trhu. „Jde o otevření cesty k tomu, co je zcela zásadní pro další budoucnost ukrajinské ekonomiky,“ říká Bek.