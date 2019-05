Maďarský soud potrestal 10 členů gangu převaděčů. Nejméně jeden je podle agentury MTI Čech

Soud ve městě Zalaegerszeg na západě Maďarska v pátek uložil tresty od 32 měsíců do jedenáct let odnětí svobody deseti členům mezinárodního gangu, který od léta 2016 pašoval migranty do dalších zemí Evropské unie, informovala agentura MTI. Mezi odsouzenými byl podle maďarské tiskové agentury přinejmenším jeden český občan, ale podrobnosti o jeho identitě či výši trestu agentura neuvedla.

