Maďarsko podvádělo s pasy, odhalily americké úřady. Do USA přicestovalo několik lidí s falešnou identitou

Americké úřady odhalily podvod v maďarském systému vydávání pasů, díky kterému do Spojených států mohlo pod falešnou identitou odcestovat několik desítek lidí. List The Washington Post s odvoláním na zdroje z amerického ministerstva vnitřní bezpečnosti napsal, že maďarský pas podvodem získalo zhruba 700 lidí nemaďarského původu, z nichž nejméně 85 se pokusilo s maďarským pasem vycestovat do USA.

Washington 6:54 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít