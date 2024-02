Maďarsko stále neodsouhlasilo rozšíření NATO o Švédsko. Může to ohrozit vztahy s USA, tvrdí senátoři

Otálení s ratifikací vstupu Švédska do Severoatlantické aliance může nenávratně poškodit vztahy mezi Maďarskem a Spojenými státy. Ve čtvrtek to uvedli senátoři Jeanne Shaheenová a Thom Tillis, napsala agentura Reuters. Podle senátora Bena Cardina, který zasedá v zahraničním výboru, je pak na místě otázka, zda má Maďarsko setrvat v programu, který mu umožňuje bezvízový styk pro krátkodobé pobyty. Washington 7:48 2. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Otálení s ratifikací vstupu Švédska do Severoatlantické aliance může nenávratně poškodit vztahy mezi Maďarskem a Spojenými státy (ilustrační foto) | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

Maďarsko je poslední zemí Severoatlantické aliance, která ještě neschválila rozšíření NATO o Švédsko. Není ani jasné, kdy se tak stane. Na pondělí je z podnětu opozice svoláno jednání maďarského parlamentu, které by se záležitostí mohlo zabývat. Turecko, na jehož souhlas se rovněž mnoho měsíců čekalo, dokončilo ratifikaci v lednu.

„Partneři se tak nechovají,“ uvedl ohledně ratifikace švédského vstupu do NATO senátor Cardin. Podle něj je tak otázkou, zda je Maďarsko dostatečně spolehlivým spojencem USA a zda by i nadále mělo být součástí programu, který umožňuje maďarským občanům cestovat do Spojených států na 90 a méně dnů bez víza.

„Kvůli nečinnosti Maďarska hrozí nevratné poškození jeho vztahů se Spojenými státy a NATO,“ uvedl senátoři Shaheenová a Tillis, kteří společně předsedají výboru v Senátu pro aktivity Severoatlantické aliance.

Demokratický senátor Cardin také vyjádřil hluboké znepokojení ohledně zahraniční orientace vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Poukázal, že Orbán až do čtvrtka blokoval unijní pomoc Ukrajině. Balík dlouhodobé finanční pomoci Ukrajině ve výši 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) nakonec ve čtvrtek v Bruselu jednomyslně schválili prezidenti a premiéři zemí Evropské unie.

Švédsko podalo žádost o vstup do aliance společně s Finskem v květnu 2022 v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Finsko se stalo členem NATO na začátku loňského dubna.