Maďarský premiér Viktor Orbán požaduje, aby zahájení přístupových rozhovorů s Ukrajinou nebylo tématem nadcházejícího summitu lídrů EU, který se koná 14. a 15. prosince v Bruselu. Raději chce vést „strategickou diskusi“.

Na ni by mělo navázat „strategické partnerství“, nikoliv však otevření rozhovorů. Podle Orbána je totiž Ukrajina příliš vzdálená Unii a tak navrhuje pěti až desetileté překlenovací období.

Žádá také, aby šéfové států a vlád nejednali o dalších financích pro válkou zmítanou zemi.

Kromě rozšiřování má Evropská rada rozhodnout o revizi dlouhodobého rozpočtu. Ten zahrnuje 50 miliard eur (1,2 bilionu korun) na dlouhodobou pomoc Ukrajině. Toto rozhodnutí musí být přijato jednomyslně všemi 27 členskými státy. Ale Maďarsko blokuje i sumu 500 milionů eur (přibližně 12 miliard korun) na vojenskou pomoc Kyjevu.

Nevyhnutelný neúspěch?

Orbán poslal jen několik dní před konáním Evropské rady dopis jejímu předsedovi Charlesu Michelovi. Žádá, aby téma zahájení přístupových rozhovorů na program nadcházejícího summitu lídrů vůbec nebylo zařazeno.

„S úctou vás vyzývám, aby Evropská rada v prosinci o těchto záležitostech nerozhodovala, protože zjevný nedostatek konsensu by nevyhnutelně vedl k neúspěchu,“ píše maďarský premiér.

Hungary‘s Viktor Orbán has asked @eucopresident to drop Ukraine accession and discussions on the EU budget from the EU summit agenda next week. It’s going to be a long few weeks until Christmas… pic.twitter.com/1gEr3dKfAi — Laura Dubois (@lauramdubois) December 4, 2023

Orbán v dopise pohrozil, že Evropská rada „se musí vyhnout kontraproduktivnímu scénáři v zájmu jednoty“.

V týdnu předložila vládní konzervativní strana Fidesz maďarskému parlamentu usnesení, které podporuje tezi jejího šéfa. „Politika rozšiřování Evropské unie by měla zůstat objektivním procesem založeným na pravidlech a výkonu,“ napsala.

„Zahájení rozhovorů o členství s Ukrajinou by mělo být založeno na konsensu mezi členskými státy Evropské unie. Podmínky pro to dnes nejsou,“ konstatovala.

Závěry summitu lídrů diskutují a předjednávají velvyslanci unijních zemí. V pracovní verzi pracovali s formulací: „Evropská rada se rozhodla zahájit přístupová jednání s Ukrajinou a Moldavskem“ – tedy by chtěli přistoupit na doporučení Evropské komise. Jenže vůči tomu se Orbán vzpouzí.

Orbán vs. Komise „Nevíme, jak velké je území této země (Ukrajiny), protože válka stále pokračuje. Nevíme, jak velké je její obyvatelstvo, protože prchá. Přijmout zemi do EU, aniž bychom znali její parametry, to by bylo bezprecedentní,“ pronesl maďarský premiér Viktor Orbán. „Mluvila jsem se šéfy všech zásadních institucí (na Ukrajině). Mají tady nastavený systém stíhání korupce jak na nejvyšších místech, tak po střední a malé. Je to opravdu propracovaný systém, který už začíná nést ovoce, mají první velké kauzy,“ popsala pokrok po návštěvě Kyjeva eurokomisařka Věra Jourová.

Diplomaté se neshodnou na tom, čeho chce maďarský premiér výhrůžkami o blokování dosáhnout. Zatímco jedni mluví o „politickém divadlu“, druzí jsou přesvědčeni, že Orbán taktizuje, aby dosáhl uvolnění zmražených unijních fondů. Jenže v tom nemusí být jen peníze. Bruselem se šíří zvěsti, že by Maďarsku ani tato páka nemusela být dostatečná.

Proti teorii, že Maďarsko zastává odmítavý postoj kvůli odblokování milionů, se postavil státní tajemník a diplomat Zoltán Kovács. „Náš postoj k Ukrajině, náš postoj k revizi víceletého finančního rámce a mnoho dalších otázek by zůstaly stejné bez ohledu na to, co se děje s fondy,“ zdůraznil.

It is clear that the proposal of the @EU_Commission on Ukraine’s EU accession is unfounded and poorly prepared. There is no place for it on the agenda of the December #EUCO ! pic.twitter.com/4uRFP4nEhx — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 3, 2023

Politolog Peter Krekó označuje Orbána za politické zvíře, které dělá nezbytná rozhodnutí, aby se udrželo u moci. „Orbán nezačal jako protizápadní politik. Stal se protizápadním, když se vztah mezi Maďarskem a Evropskou unií a NATO vyostřil,“ uvedl. „Je to revanšistický politik: když se k němu z jeho pohledu nechováte dobře, zaútočí na vás,“ charakterizoval jeho styl.

Snahy o přesvědčení

Přesvědčit Orbána, aby upustil od blokování jednání o přístupových rozhovorech, se nepovedlo ani předsedovi Evropské rady Michelovi. Ten se minulý týden vydal do Budapešti.

Schůzka s Orbánem byla kratší, než se původně plánovalo a na jejím konci nepublikovali politici žádné společné prohlášení. V unijní metropoli se tak mluví o neúspěchu.

Naopak jako vřelé setkání se jeví jiná schůzka v Budapešti: s předsedou českého hnutí ANO Andrejem Babišem. „Jsem rád, že jsme se opět mohli setkat. Viktor je totiž jeden z mála evropských politiků, který si dlouhodobě uvědomuje, jak moc nelegální migrace ohrožuje budoucnost Evropy a naše hodnoty,“ napsal Babiš na sociální síti X (dříve twitter).

Na maďarského premiéra se snažila působit i německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Během úterní návštěvy Lublaně ho vyzvala, aby upustil od svého veta ohledně zahájení rozhovorů o rozšíření EU.

„V tuto chvíli nemáme čas na hry,“ prohlásila Baerbocková. „Jsme-li v situaci, kdy je mír v Evropě ohrožen, pak musíme každý den a každou hodinu dělat vše, co je v našich silách, abychom co nejlépe ochránili naše lidi, a tím spíše lidi na Ukrajině,“ apelovala ministryně.