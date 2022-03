Orbán řekl, že Maďarsko nebude vetovat sankce EU proti Rusku. Zemní plyn chce kupovat dál

Maďarsko nebude vetovat sankce Evropské unie uvalené na Rusko, jednota sedmadvacítky je vzhledem k válce na Ukrajině prvořadá. Řekl to maďarský premiér Viktor Orbán v rozhovoru pro server mandiner.hu. Zároveň ale podle něho neexistují argumenty pro zrušení spolupráce s Ruskem v energetice. Budapešť 12:54 3. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Orbán odmítá, aby Maďarsko přestalo nakupovat ruský zemní plyn | Zdroj: Reuters

„Co se týče sankcí, nebudeme je vetovat. Nebudeme blokovat, aby EU uvalovala sankce na Rusko, jednota EU je nyní nejzásadnější,“ řekl Orbán, který dlouhodobě patřil mezi nejvěrnější spojence Ruska v sedmadvacítce. Uvedl, že rusko-maďarské vztahy byly až donedávna „vyvážené a férové“, ale to se změnilo.

„Začátek války vytvořil novou situaci i pro Maďarsko, musíme přizpůsobit naše cíle a zájmy nové situaci,“ řekl konzervativní premiér, kterého kvůli vztahům s ruským prezidentem Vladimirem Putinem kritizovali jeho odpůrci v Maďarsku i v zahraničí.

Orbána, který v Maďarsku vládne od roku 2010, čekají příští měsíc parlamentní volby. Agentura Reuters poznamenává, že jeho volební kampaň komplikuje rostoucí inflace, zmrazení peněz z EU kvůli sporům o dodržování demokratických standardů i ruská invaze na Ukrajinu. „Odsuzujeme ruský útok... Strany by se měly co nejdříve vrátit k jednacímu stolu, celá Evropa by měla pracovat ve prospěch míru,“ řekl Orbán.

Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky do Maďarska ke středě zamířilo přes 133 000 uprchlíků z Ukrajiny. Vláda nechce dovolit, aby přes maďarské území proudily dodávky zbraní na Ukrajinu.

Zemní plyn z Ruska

Orbán odmítá, aby Maďarsko přestalo nakupovat ruský zemní plyn. „Lídři EU také dali najevo, že sankce nemohou mít dopad na energetické dodávky z Ruska, protože by to zruinovalo evropskou ekonomiku,“ řekl.

To samé podle něj platí pro smlouvu, kterou Budapešť uzavřela s ruským Rosatomem ohledně rozšíření jaderné elektrárny Paks. Na tu připadá asi polovina elektrické energie vyrobené v Maďarsku.

„Bez Paksu bychom museli dovážet ještě více ruského plynu za ještě vyšší cenu,“ říká Orbán. O navýšení dodávek této suroviny o jednu miliardu krychlových jednal Orbán s Putinem před měsícem v Kremlu. Šéf Orbánovy kanceláře Gergely Gulyás řekl, že Maďarsko a Rusko se na tom ještě nedohodly.

Zásobníky plynu v Maďarsku jsou naplněny z poloviny, což mu vystačí nejméně na tři měsíce. Podle loni podepsané dlouhodobé smlouvy má Rusko Maďarsku dodávat 4,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu ročně po trasách, které se vyhýbají sousední Ukrajině.