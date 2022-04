Orbán píše lidem, ať už o to stojí, nebo ne. Maďarská vláda podle serveru zneužívá osobní údaje z očkování

Maďarský premiér Viktor Orbán občas píše svým voličům dopisy. Na tom by nemuselo být nic zvláštního, v poslední době od něj ale elektronická psaní dostávají i lidé, kteří o ně nestojí. Maďarská vláda zřejmě využívá osobních údajů, která lidé poskytovali úplně za jiným účelem, třeba kvůli očkování proti covidu. Informuje o tom maďarský zpravodajský server Telex. Budapešť 19:32 13. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Osobní údaje měli Maďaři poskytnout ve chvíli, kdy se chtěli registrovat na očkování proti covidu-19. Maďarská vláda pro ty účely tehdy zřídila zvláštní webovou stránku – podobnou té, která byla k dispozici také českým občanům. Tam také zaškrtávali svůj souhlas se zpracováním osobních údajů.

Už tehdy ale právě třeba server Telex upozorňoval na to, že by tyto údaje mohly být vládou zneužívané, protože je bude shromažďovat. Novináři se na věc podívali i z právnického hlediska, a dokonce zjistili, že někteří lidé registraci na očkování odmítají proto, že čekali, jestli se půjde dostat k očkování i jinou cestou.

Obsah Orbánových e-mailů se v průběhu měsíců změnil. Zprávy ohledně vakcinace postupně vystřídala volební témata. Premiér v nich například vyzýval voliče, aby přišli do volebních místností a hlavně aby nezapomněli na to, že je s parlamentními volbami svázané také referendum o „ochraně dětí“, jak to maďarská vláda nazývá.

To se týkalo vlastně už schváleného maďarského zákona, který zakazuje jakékoliv šíření informací a vzdělávání s údaji ohledně sexuálních menšin pro malé děti. Referendum bylo ve finále neplatné, protože se ho nezúčastnilo dostatek lidí.

V novém dopisu tentokrát Viktor Orbán děkuje všem svým příznivcům za to, že ho podpořili – a zároveň dodává, že bude vládnout i pro ty, co ho nepodpořili.

Že maďarský premiér píše svým voličům, není nic neobvyklého. Běžně ale jde o korespondenční dopisy, jejichž adresáty jsou lidé, kteří o podobnou komunikaci z Orbánovy strany stojí. Stalo se tak před letošními volbami i před těmi čtyři roky nazpět, kdy premiér žádal o finanční příspěvek na předvolební kampaň Fideszu.

Orbánův postoj k Rusku

Orbánova strana získala ve volbách ústavní většinu v maďarském parlamentu už počtvrté. Zatím se proto od ní neočekávají žádné novinky ve vnitrostátní. Média ale samozřejmě čekají, jakým způsobem se Orbán bude profilovat na zahraničním poli, konkrétně jestli nezmírní svoji velmi přísnou rétoriku, co se týče války na Ukrajině. Dosud tomu ovšem nic nenasvědčuje.

Maďarský premiér oznámil, že nepřipustí žádné protiruské sankce, které by měly dopadat na dovoz ruského plynu nebo ropy, a že je Maďarsko ochotné za jejich dodávku platit i v rublech, což většina zemí Evropské unie odmítá.