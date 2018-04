Maďarský premiér Orbán chce sestavit novou vládu do čtyř týdnů. Chystá výrazné změny

Nová maďarská vláda by mohla vzniknout do čtyř týdnů. Slibuje to premiér Viktor Obrán, jehož strana Fidesz ovládla parlamentní volby a udržela si ústavní většinu. V novém kabinetu prý ale chystá výrazné změny.

Budapešť 21:22 10. dubna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít