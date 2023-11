Má vláda podporovat Ukrajinu, migranty a LGBT+ lidi, ptá se Budapešť občanů v ‚národní konzultaci‘

Maďarská vláda v pátek rozeslala občanům anketu, v níž se mimo jiné táže, zda by měla Evropská unie vyčleňovat prostředky pro Ukrajinu. Uvedla to agentura Reuters, která to zhodnotila jako snahu maďarského kabinetu získat politické body. Jiné otázky ankety se věnují dalším rozdělujícím tématům, jako je migrace nebo práva komunity LGBT+, uvedla agentura AP.

