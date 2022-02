Orbán slibuje a zlevňuje potraviny, benzin i hypotéky. Proti němu stojí sjednocená opozice

Maďarský premiér Viktor Orbán zahájil předvolební kampaň. Prodloužil platnost zastropovaných cen pohonných hmot a naznačil, že pokud parlamentní volby 3. dubna opět vyhraje, zavede štědřejší opatření na podporu rodin. Nadcházející hlasování však pro něj bude nejobtížnější za celých dvanáct let jeho vlády, píše agentura Reuters. Svět ve 20 minutách Budapešť 0:10 21. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Viktor Orbán | Foto: Bernadett Szabo | Zdroj: Reuters

Poprvé od roku 2010 se proti Orbánově vládnoucí nacionalistické straně Fidesz letos postaví jednotná fronta opozičních uskupení. Reuters očekává nejtěsnější výsledek voleb, jaký kdy Orbán zažil. Podle průzkumu institutu Republikon měl v lednu Fidesz jen dvouprocentní náskok před opozicí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách. O odporu proti válce s Ukrajinou v ruské konzervativní společnosti, o tlaku Evropského parlamentu proti oligarchům a o afghánských diplomatech v zahraničí. A dostává se ruským sportovcům zvláštního zacházení?

Premiér ve svém nedávném výročním projevu své soupeře obvinil z toho, že zemi vrátí ke špatnému hospodaření, které málem způsobilo finanční kolaps v roce 2008. Orbán mluvil jen krátce poté, co vůdce opozičního bloku Péter Márki-Zay na facebooku uvedl, že jeho uskupení šesti stran získalo dostatek podpisů k tomu, aby mohlo postavit kandidáty ve všech 106 volebních okrscích.

Cestu Viktora Orbána k vítězství komplikuje kromě sjednocené opozice i rostoucí inflace, která zřejmě dosáhne nejvyšších hodnot od roku 2008. Je tu ale také spor s Evropskou unií o demokratické hodnoty, kvůli němuž Brusel zmrazil Maďarsku fondy k obnově ekonomiky po pandemii.

Aby Orbánova vláda zmírnila dopad sílící inflace, omezila před několika týdny ceny základních potravin a rozšířila už zavedené limity cen také na energie, pohonné hmoty a hypoteční úvěry, a to až do půlky května. I tak ale rostly v lednu ceny spotřebního zboží nejrychleji za posledních patnáct let.

Maďarský premiér ve svém projevu také vyjádřil naději, že je možné vyhnout se rusko-ukrajinské válce, a varoval, že v případě konfliktu by mohly do Maďarska přijít „statisíce až miliony uprchlíků, kteří by zcela překreslili politickou a ekonomickou krajinu Maďarska“. Ostatně právě odmítání migrantů patří podle agentury Reuters k hlavním Orbánovým tématům.

Pozvánka pro Trumpa

Britský deník The Guardian přidává, že současný maďarský premiér se snaží posílit své šance i tím, že do země pozval bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Kdyby Trump Budapešť skutečně navštívil, byla by to jeho první zahraniční cesta od roku 2020.

Outsider, který zaskočil propagandistickou mašinérii Fideszu. Márki-Zay chce sesadit Orbána Číst článek

Viktor Orbán patřil k prvním Trumpovým příznivcům. Podpořil ho už v létě 2016 a znovu o čtyři roky později. Oba politici spolu také telefonicky hovořili letos v lednu a Trump vyjádřil Orbánovi podporu do dubnových voleb. Osobní návštěva by ale pro maďarského premiéra znamenala ještě mnohem více.

Osobní setkání obou mužů proběhlo už v roce 2019 v Bílém domě. Trump tehdy poznamenal, že s Orbánem jsou si podobní jako politici. „Váží si vás celá Evropa. Jste tak trochu jako já, sice poněkud kontroverzní, ale to nevadí,“ prohlásil tehdejší americký prezident.

Po Trumpově odchodu ale vztahy Budapešti s Washingtonem poněkud ochladly. Maďarsko bylo například jedinou zemí v Evropě, kterou současný prezident Joe Biden nepozval na nedávný Summit demokracie, připomíná deník Guardian.

Poslechněte si celý Svět ve 20 minutách. Vlivný výbor Evropského parlamentu vyzývá k důraznějšímu boji proti oligarchům, zmiňuje i Andreje Babiše. Afghánští diplomaté v zahraničí zůstali po nástupu Tálibánu bez peněz, a někdy i střechy nad hlavou.