Maďaři nás teď automaticky berou jako nepřítele, říká student univerzity spojované se Sorosem

24 hodin před začátkem nedělního hlasování se v Maďarsku oficiálně zastavily všechny předvolební kampaně. Od sobotního rána politici nemohou své potenciální voliče oslovovat přímo. V ulicích ale dál zůstávají billboardy, které naznačují údajné protivládní a protimaďarské spiknutí řízené z pozadí miliardářem Georgem Sorosem. Reportáž Budapešť 20:31 7. dubna 2018

Podle premiéra Viktora Orbána miliardář Soros stojí za spiknutím, jehož cílem je do země dostat migranty z jihu. Jedním z terčů protisorosovské kampaně se stala i Středoevropská univerzita v Budapešti, kterou miliardář pomáhal založit.

Jak kampaň ovlivňuje dění v samotné univerzitě, to Radiožurnálu přímo v její moderní budově v centru maďarské metropole říká mluvčí školy, Colleen Sharkeyová. „Mně osobně ta kampaň dost zneklidňuje - sledovat každý den cestou do práce ty urážlivé a nepodložené plakáty. Vláda tím vytváří umělého nepřítele,“ zlobí se.

Nové zákony nakonec výuku neovlivnily

Škola se k Sorosově odkazu hlásí, jeho vliv na chod instituce ale jednoznačně popírá. Přesto loni vláda prosadila zákon, který mohl znamenat konec univerzity v Maďarsku. K získání akreditace musela škola otevřít dva nové kampusy - ve Spojených státech a pak i v rakouské Vídni.

Samotný výzkum a výuku to ale podle Sharkeyové neovlivnilo. „Spolupracujeme s celou řadou univerzit, ať už maďarských nebo zahraničních, soukromých i státních, pracujeme na vědeckých projektech a grantech a v tomto směru jsme nezaznamenali žádná oficiální omezení ani překážky,“ vypočítává.

Nálepky od krajní pravice

Škola tak dál zůstává otevřená veřejnosti a to i přesto, že se po negativní kampani ze strany vlády její postavení ve společnosti zhoršuje.

„Krajní pravice nás občas nálepkuje jako ultra-liberální, některé programy jako genderová studia označuje jako zbytečné či dokonce škodlivé. Ale to je nesmysl, těm oborům jsme otevřeli cestu, ale najdete je i na státních univerzitách,“ hájí školu Sharkeyová. Ve vypjaté náladě škola dokonce zaznamenala verbální útok na lidi, kteří ji veřejně hájili.

Jak to vše dopadá na studenty, popsal zpravodaji Radiožurnálu jeden z nich - Dominik Brenner původem z Německa.

Středoevropská univerzita v Budapešti | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Automaticky nepřítelem

„Změnilo se to hodně. Poznáte to třeba při jízdě taxíkem. Dřív, když řidiči zjistili, kde studuji, byli přátelští a o škole mluvili dobře. Ale teď začali být nepříjemnější. Automaticky vás berou jako nepřítele. A to je od té doby, co se objevily ty billboardy. Je tu pro ně jasné spojení Soros a univerzita a nás berou jako jeho vojáky,“ smutní Brenner.

Přestože si jakožto Němec Budapešť i Maďarsko zamiloval, měnící se atmosféra ho podle jeho slov nutí uvažovat nad přehodnocením svých plánů.

„Líbí se mi tady, univerzita patří mezi světovou špičku a chci tu zůstat, třeba založit rodinu. Ale k tomu bych se musel cítit příjemně, jako vítaný. Teď ale nevím. Mám se učit maďarsky. Chtěl bych, jsou tu mí přátelé, celý můj život, ale teď si tu připadám nevítaný, nežádoucí,“ posteskl si mladík.

Nejhorší je pak podle Brennera to, že jeho bezprostřední životní plány může změnit případné budoucí rozhodnutí maďarské vlády, které nemá šanci nijak ovlivnit.